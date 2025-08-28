Практика судів
  1. У світі

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій для удару по РФ – Bloomberg

11:59, 28 серпня 2025
ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти країн, які допомагають РФ обходити обмеження.
ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій для удару по РФ – Bloomberg
Джерело фото: REUTERS/Yves Herman
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз може вдатися до вторинних санкцій, щоб унеможливити допомогу третіх країн у обходженні чинних обмежень проти РФ. Як пише Bloomberg, про це повідомили джерела, обізнані з процесом.

Наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який, за очікуваннями, буде зосереджений на відповідальності росіян, причетних до викрадення українських дітей. Це питання також обговорювалося під час останньої зустрічі з президентом США Дональда Трампа у Білому домі.

Цього тижня в Копенгагені відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС, де планують розглянути кілька варіантів. Серед них — застосування інструменту проти обходу санкцій, ухваленого ще у 2023 році, але жодного разу не використаного. Він передбачає заборону експорту чи передачі товарів до країн, які сприяють обходу обмежень.

Окрім цього, обговорюються нові санкції щодо нафтогазового та фінансового секторів РФ, а також додаткові обмеження на імпорт та експорт російських товарів.

Раніше ЄС уникав вторинних санкцій, зокрема через критику з боку адміністрації Трампа. Проте зараз Європа розглядає розширення інструментарію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЄС санкції війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прийняття двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК – Верховний Суд

Суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду.

Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштаб направив листа Руслану Стефанчуку щодо підтримки законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

У Генштабі ЗСУ вказали, що командири військових частин підтримують цей законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області