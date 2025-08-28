ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій для удару по РФ – Bloomberg

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти країн, які допомагають РФ обходити обмеження.

Європейський Союз може вдатися до вторинних санкцій, щоб унеможливити допомогу третіх країн у обходженні чинних обмежень проти РФ. Як пише Bloomberg, про це повідомили джерела, обізнані з процесом.

Наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який, за очікуваннями, буде зосереджений на відповідальності росіян, причетних до викрадення українських дітей. Це питання також обговорювалося під час останньої зустрічі з президентом США Дональда Трампа у Білому домі.

Цього тижня в Копенгагені відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС, де планують розглянути кілька варіантів. Серед них — застосування інструменту проти обходу санкцій, ухваленого ще у 2023 році, але жодного разу не використаного. Він передбачає заборону експорту чи передачі товарів до країн, які сприяють обходу обмежень.

Окрім цього, обговорюються нові санкції щодо нафтогазового та фінансового секторів РФ, а також додаткові обмеження на імпорт та експорт російських товарів.

Раніше ЄС уникав вторинних санкцій, зокрема через критику з боку адміністрації Трампа. Проте зараз Європа розглядає розширення інструментарію.

