ЕС вызывает российского поверенного из-за атаки на здание делегации в Киеве

Кайя Каллас заявила, что российский авиаудар по миссии ЕС в Киеве будет иметь последствия.

Европейская служба внешних действий (EEAS) во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызывает временного поверенного в делах России в Евросоюзе в связи с российским авиаударом по зданию делегации ЕС в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анетта Гиппер во время брифинга в Брюсселе.

«Я подтверждаю, что мы вызовем российского временного поверенного в делах. Эта встреча состоится еще сегодня», – отметила Гиппер.

Она подчеркнула, что «ни одна дипломатическая миссия не может быть целью атак».

