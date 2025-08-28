ЄС викликає російського повіреного через атаку на будівлю делегації в Києві

Каєя Каллас заявила, що російський авіаудар по місії ЄС у Києві матиме наслідки.

Європейська служба зовнішньої дії (EEAS) на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас викликає тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі у зв’язку з російським авіаударом по будівлі делегації ЄС у Києві. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анетта Гіппер під час брифінгу в Брюсселі.

«Я підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч відбудеться вже сьогодні», – зазначила Гіппер.

Вона підкреслила, що «жодна дипломатична місія не може бути ціллю атак».

