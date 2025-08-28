Практика судов
Уиткофф неправильно передал позицию Путина насчет территорий Украины — Reuters объяснил, откуда возникла путаница в Белом доме

16:50, 28 августа 2025
В Reuters рассказали, почему спецпосланник Стив Уиткофф неправильно передал Трампу слова Путина об «обмене территориями» Украины.
После встречи с Путиным, которая состоялась 6 августа в Москве, спецпосланник Стив Уиткофф сообщил президенту США Дональду Трампу, что Путин якобы готов пойти на существенные территориальные уступки для завершения войны в Украине.

Трамп, в свою очередь, положительно оценил «большой прогресс» своего представителя и согласился на проведение исторического саммита с Путиным, отметив, что вопрос обмена территориями находится на обсуждении, сообщает Reuters.

Однако дипломатические инициативы быстро превратились в источник недоразумений. Во время разговора 7 августа с европейскими лидерами Уиткофф сообщил, что Путин соглашается на вывод войск из Запорожской и Херсонской областей в обмен на отступление ВСУ из Донецкой и Луганской.

Это заявление удивило многих участников, поскольку резко контрастировало с предыдущими требованиями Кремля. На следующий день Уиткофф, по данным издания, озвучил другую версию: мол, Путин не обещал вывести войска из двух упомянутых областей.

Вместо этого, американские чиновники указали во время разговора, что Путин предлагал меньшие уступки Вашингтону, в частности, что он не будет требовать от Запада официального признания Запорожья и Херсона российскими, отмечает Reuters.

Сообщается, что Уиткофф якобы нарушил стандартный протокол, потому что пошёл на встречу с Путиным без представителя Госдепа и поэтому остался без записи точных предложений Путина.

Как пишет Reuters, Трамп готов быстро принимать решения во внешней политике, полагаясь больше на доверенных лиц и интуицию, чем на традиционные дипломатические каналы, характерные для предыдущих администраций.

Однако критики утверждают, что манера Уиткоффа вести себя дерзко создала путаницу в администрации и среди союзников.

И, несмотря на встречу с Путиным на Аляске, война в Украине не приблизилась к завершению, заявил Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины в первый срок Трампа.

«Мы находимся точно там, где были до вступления Трампа в должность, — добавил Волкер. — Россия ни на йоту не изменила свою позицию. Война продолжается... У нас нет чёткой стратегии, как заставить Путина остановить войну».

Спецпосланник Кит Келлог очень разочарован тем, что Уиткофф внёс сумятицу в позицию Белого дома в тот момент, когда США наконец заняли более жёсткую позицию по отношению к России, сообщает издание.

До встречи Уиткоффа с Путиным администрация Трампа была готова ввести санкции или тарифы против России уже 8 августа.

Зависимость Трампа от доверенных советников, таких как его близкий друг Уиткофф, сопровождается агрессивной чисткой в структурах национальной безопасности США и увольнением экспертов по России и Украине в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности, отмечает Reuters.

Американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются отсутствием у Уиткоффа опыта за столом переговоров.

Через несколько часов после встречи Виткоффа в Москве 6 августа и он, и Трамп дали понять, что, по их мнению, произошёл прорыв. На следующий день Трамп заявил, что может вскоре встретиться с российским лидером, а позже сказал, что для прекращения войны потребуется обмен территориями.

Это встревожило европейских чиновников, которые опасаются, что Трамп может заставить украинцев пойти на болезненные уступки.

Европейцы провели последующие дни, пытаясь выяснить у своих американских коллег, что именно Путин сказал Уиткоффу.

При этом высокопоставленные чиновники США, в частности Келлог и Рубио, также поначалу не знали о некоторых деталях встречи с Уиткоффом, утверждает Reuters.

Даже когда некоторые европейские чиновники публично хвалили Трампа за его дипломатические усилия, многие из них были обеспокоены происходящим.

13 августа украинские чиновники сообщили высокопоставленным представителям Германии разведданные о том, что Путин планирует использовать встречу с Трампом, чтобы выиграть время перед возможным наступлением России в октябре или ноябре, по словам немецкого источника.

Саммит Трампа с Путиным на Аляске 15 августа не принёс никаких подвижек. Однако президент США не сделал никаких территориальных уступок от имени Украины, обращает внимание издание.

Европейские союзники сразу начали разрабатывать стратегию, как повлиять на следующий шаг Трампа.

По словам представителя немецкого правительства, президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с Трампом в Вашингтоне 18 августа, попросил европейских лидеров присоединиться к нему.

Лидеры обсуждали, стоит ли ехать с Зеленским, чтобы избежать фиаско, подобного ссоре в Овальном кабинете в феврале, сообщают два европейских источника.

В конечном итоге встреча 18 августа прошла успешно и сигнализировала о восстановлении сотрудничества между США и ЕС, сообщили несколько европейских дипломатов агентству Reuters. Самым важным стало то, что Трамп и европейские лидеры договорились о планировании совместных гарантий безопасности для Украины.

Тем не менее конец войны представляется далеким, отмечает агентство, поскольку российская сторона, в частности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ясно дала понять, что они не примут никаких украинских гарантий безопасности, предполагающих присутствие иностранных войск на территории Украины.

Хотя Трамп призвал к встрече между Путиным и Зеленским, Москва заявила, что такой саммит маловероятен.

