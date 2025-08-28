Практика судів
Віткофф неправильно передав позицію Путіна щодо територій України — Reuters пояснив, звідки виникла плутанина в Білому домі

16:50, 28 серпня 2025
У Reuters розповіли, чому спецпосланець Стів Віткофф неправильно передав Трампу слова Путіна про «обмін територіями» України.
Віткофф неправильно передав позицію Путіна щодо територій України — Reuters пояснив, звідки виникла плутанина в Білому домі
Фото: AP
Після зустрічі з Путіним, яка відбулася 6 серпня в Москві, спецпосланець Стів Віткофф повідомив президенту США Дональду Трампу, що Путін нібито готовий піти на суттєві територіальні поступки для завершення війни в Україні.

Трамп, у свою чергу, позитивно оцінив «великий прогрес» свого представника та погодився на проведення історичного саміту з Путіним, зазначивши, що питання обміну територіями знаходиться на обговоренні, повідомляє Reuters.

Втім, дипломатичні ініціативи швидко перетворилися на джерело непорозумінь. Під час розмови 7 серпня з європейськими лідерами Віткофф повідомив, що Путін погоджується на виведення військ із Запорізької та Херсонської областей в обмін на відступ ЗСУ з Донецької та Луганської.

Ця заява здивувала багатьох учасників, оскільки різко контрастувала з попередніми вимогами Кремля. Наступного дня Віткофф, за даними виданнЯ, озвучив іншу версію: мовляв, Путін не обіцяв вивести війська з двох областей, про які йдеться.

Натомість, американські чиновники вказали під час розмови, що путін пропонував менші поступки Вашингтону, зокрема, що він не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запоріжжя та Херсона російськими, зазначає Reuters.

Повідомляється, що Віткофф нібито порушив стандартний протокол, тому що пішов на зустріч з Путіним без нотаріуса Держдепу й тому залишився без запису точних пропозицій Путіна.

Як пише Reuters, Трамп готовий швидко діяти щодо рішень у зовнішній політиці, покладаючись більше на довірених осіб та інстинкт, ніж на традиційні дипломатичні канали, типові для попередніх адміністрацій.

Однак критики стверджують, що манера Віткоффа поводитися зухвало створила плутанину в адміністрації та серед союзників.

І, незважаючи на зустріч із Путіним на Алясці, війна в Україні не наблизилася до завершення, сказав Курт Волкер, спецпредставник США з питань України під час першого терміну Трампа.

«Ми перебуваємо точно там, де були до вступу Трампа на посаду, – додав Волкер. – Росія ні на йоту не змінила своєї позиції. Війна триває... У нас немає чіткої стратегії, як змусити путіна зупинити війну».

Спецпосланець Кіт Келлог дуже розчарований тим, що Віткофф вніс сум’яття в позицію Білого дому тоді, коли США нарешті зайняли більш жорстку позицію щодо росії, повідомляє видання.

До зустрічі Віткоффа з Путіним адміністрація Трампа була готова запровадити санкції або тарифи проти Росії вже 8 серпня.Залежність Трампа від довірених радників, таких, як його близький друг Віткофф,

супроводжується агресивною чисткою в органах національній безпеці США та звільненням експертів із питань росії та України в Пентагоні, Державному департаменті та Раді національної безпеки, зазначає Reuters

Американські та європейські чиновники стурбовані тим, що росіяни користуються відсутністю у Віткоффа досвіду за столом переговорів.

За кілька годин після зустрічі Віткоффа в Москві 6 серпня і він, і Трамп дали зрозуміти, що, на їхню думку, відбувся прорив. Наступного дня Трамп заявив, що може незабаром зустрітися з російським лідером, а пізніше заявив, що для припинення війни знадобиться обмін територіями.

Це стривожило європейських чиновників, які побоюються, що Трамп може змусити українців піти на болючі поступки.

Європейці провели наступні дні, намагаючись з'ясувати у своїх американських колег, що саме Путін сказав Віткоффу.

При цьому високопосадовці США, зокрема Келлог і Рубіо, також спочатку не знали про деякі деталі зустрічі з Віткоффом, стверджує Reuters.

Навіть коли деякі європейські чиновники публічно хвалили Трампа за його дипломатичні зусилля, багато хто з них був стурбований тим, що відбувається.

13 серпня українські чиновники повідомили високопосадовцям Німеччини дані розвідки, що Путін планує використати зустріч із Трампом, щоб виграти час перед потенційним наступом росії в жовтні чи листопаді, за словами німецького джерела.

Саміт Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня не приніс ніяких зрушень. Однак президент США не зробив жодних територіальних поступок від імені України, звертає увагу видання.

Європейські союзники відразу почали розробляти стратегію, як вплинути на наступний крок Трампа.

За словами речника німецького уряду, Президент України Володимир Зеленський, який зустрівся з Трампом у Вашингтоні 18 серпня, попросив європейських лідерів приєднатися до нього.

Лідери обговорювали, чи варто їхати із Зеленським, щоб уникнути фіаско, подібного до сварки в Овальному кабінеті в лютому, повідомляють два європейські джерела.

Зрештою зустріч 18 серпня була успішною та сигналізувала про відновлення співпраці між США та ЄС, повідомили кілька європейських дипломатів агентству Reuters. Найважливішим стало те, що Трамп і європейські лідери домовилися про планування спільних гарантій безпеки для України.

Та все ж кінець війни здається далеким, зазначає агентство, оскільки російська сторона, зокрема міністр МЗС РФ Сергєй Лавров, чітко дав зрозуміти, що вони не приймуть жодних українських гарантій безпеки, які передбачають присутність іноземних військ в Україні.

Хоча Трамп закликав до зустрічі між Путіним і Зеленським, Москва заявила, що такий саміт є малоймовірним.

