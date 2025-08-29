Практика судов
  1. В мире
  2. / Суд инфо

В США торгово-развлекательный комплекс оказался в центре судебного спора из-за работы магазинов по воскресеньям

19:02, 29 августа 2025
В Нью-Джерси торговый центр American Dream оказался в центре судебного скандала, ведь он обвиняется в нарушении «синих законов» округа Берген, запрещающих продажу одежды и других «некритических» товаров в воскресенье.
В США торгово-развлекательный комплекс оказался в центре судебного спора из-за работы магазинов по воскресеньям
Источник фото: Boudhayan Bardhan / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Огромный торгово-развлекательный комплекс American Dream в городе Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси, оказался в центре судебного разбирательства. Как пишет АР, власти соседнего Парамуса подали иск, утверждая, что центр нарушает так называемые «синие законы» округа Берген, которые запрещают продажу одежды, мебели и другой «некритической» продукции по воскресеньям.

Исторически эти правила имели религиозную основу, однако сейчас их сторонники считают, что запрет позволяет местным жителям отдохнуть от перегруженного трафика и шума мегаполиса. Почти все остальные розничные магазины округа соблюдают закон, тогда как в American Dream, согласно иску, магазины открывались по воскресеньям уже более года.

Истцы напоминают, что во время открытия комплекса в 2019 году его руководство должно было придерживаться правил, оставляя открытыми лишь тематические парки. Однако теперь, как утверждается в иске, закон нарушался «сотни, если не тысячи раз».

В ответ руководство American Dream заявило, что законы округа на комплекс не распространяются, поскольку он расположен на государственной земле, а сам иск назвали «политическим трюком конкурентов».

«Синие законы» Нью-Джерси изначально были гораздо строже и применялись по всему штату. Они запрещали не только коммерческую деятельность, но и досуг, а также некритические поездки. И хотя большинство округов Нью-Джерси уже отказались от таких ограничений, лидеры округа Берген неоднократно противостояли попыткам их отмены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США закон иск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва