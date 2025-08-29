В США торгово-развлекательный комплекс оказался в центре судебного спора из-за работы магазинов по воскресеньям

В Нью-Джерси торговый центр American Dream оказался в центре судебного скандала, ведь он обвиняется в нарушении «синих законов» округа Берген, запрещающих продажу одежды и других «некритических» товаров в воскресенье.

Источник фото: Boudhayan Bardhan / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Огромный торгово-развлекательный комплекс American Dream в городе Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси, оказался в центре судебного разбирательства. Как пишет АР, власти соседнего Парамуса подали иск, утверждая, что центр нарушает так называемые «синие законы» округа Берген, которые запрещают продажу одежды, мебели и другой «некритической» продукции по воскресеньям.

Исторически эти правила имели религиозную основу, однако сейчас их сторонники считают, что запрет позволяет местным жителям отдохнуть от перегруженного трафика и шума мегаполиса. Почти все остальные розничные магазины округа соблюдают закон, тогда как в American Dream, согласно иску, магазины открывались по воскресеньям уже более года.

Истцы напоминают, что во время открытия комплекса в 2019 году его руководство должно было придерживаться правил, оставляя открытыми лишь тематические парки. Однако теперь, как утверждается в иске, закон нарушался «сотни, если не тысячи раз».

В ответ руководство American Dream заявило, что законы округа на комплекс не распространяются, поскольку он расположен на государственной земле, а сам иск назвали «политическим трюком конкурентов».

«Синие законы» Нью-Джерси изначально были гораздо строже и применялись по всему штату. Они запрещали не только коммерческую деятельность, но и досуг, а также некритические поездки. И хотя большинство округов Нью-Джерси уже отказались от таких ограничений, лидеры округа Берген неоднократно противостояли попыткам их отмены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.