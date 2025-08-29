Практика судів
У США торгово-розважальний комплекс опинився в центрі судової суперечки через роботу магазинів у неділю

19:02, 29 серпня 2025
У Нью-Джерсі торговий центр American Dream опинився в центрі судового скандалу, адже його звинувачують у порушенні «блакитних законів» округу Берген, які забороняють продаж одягу та інших «некритичних» товарів у неділю.
Джерело фото: Boudhayan Bardhan / Unsplash
Величезний торгово-розважальний комплекс American Dream у місті Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі, опинився в центрі судової суперечки. Як пише АР, влада сусіднього Парамуса подала позов, стверджуючи, що центр порушує так звані «блакитні закони» округу Берген, які забороняють продаж одягу, меблів та іншої «некритичної» продукції у неділю.

Історично ці правила мали релігійне підґрунтя, однак нині їхні прихильники вважають, що заборона дозволяє місцевим мешканцям відпочити від перевантаженого трафіку та шуму мегаполісу. Майже всі інші роздрібні магазини округу дотримуються закону, тоді як у American Dream, за даними позову, магазини відкривалися по неділях вже понад рік.

Позивачі нагадують, що під час відкриття комплексу у 2019 році його керівництво мало дотримуватися правил, залишаючи відкритими лише тематичні парки. Натомість тепер, як стверджують у позові, закон порушували «сотні, якщо не тисячі разів».

У відповідь керівництво American Dream заявило, що закони округу на комплекс не поширюються, адже він розташований на державній землі, а сам позов назвали «політичним трюком конкурентів».

«Блакитні закони» Нью-Джерсі спочатку були набагато суворішими і застосовувалися по всьому штату. Вони не лише забороняли комерційну діяльність, але й дозвілля та некритичні поїздки. І хоча більшість округів Нью-Джерсі більше уже не мають їх, лідери округу Берген неодноразово чинили опір спробам скасувати ці обмеження.

