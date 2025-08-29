Практика судов
В Швейцарии мужчине выписали штраф более чем в $110 тысяч за превышение скорости

23:35, 29 августа 2025
Причина — система «богатых штрафов», где сумма зависит от состояния нарушителя.
В Швейцарии мужчине выписали штраф более чем в $110 тысяч за превышение скорости
Источник фото: AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN
В Лозанне зафиксировали нарушение скоростного режима одним из водителей. Гражданин Франции двигался со скоростью 77 км/ч в зоне с ограничением до 50 км/ч, за что ему может быть выписан штраф до 90 000 швейцарских франков (более $110 тыс.).

Как указывает АР, причина такого значительного наказания — особенности законодательства кантона Во, которое определяет размер штрафа в зависимости от финансового состояния нарушителя – принимаются во внимание уровень доходов, общие капиталы, образ жизни и даже потребности семьи.

По информации издания, водитель входит в список 300 самых богатых людей Швейцарии, а его состояние оценивается в сотни миллионов долларов.

Это не первый случай для бизнесмена: восемь лет назад его также штрафовали за превышение скорости на сумму 10 000 франков, с перспективой дополнительных 60 000 в случае повторного нарушения в течение следующих двух лет.

Подобная система «богатых штрафов» действует не только в Швейцарии, но и в ряде европейских стран, среди которых Германия, Франция, Австрия и страны Северной Европы. В 2010 году в кантоне Санкт-Галлен рекордный штраф достиг около $290 тыс. для владельца Ferrari.

В местной прокуратуре подтвердили, что водитель не стал оспаривать решение суда.

ПДД штраф / штрафы Швейцария

