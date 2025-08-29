Практика судів
У Швейцарії чоловікові виписали штраф у понад $110 тисяч за перевищення швидкості

23:35, 29 серпня 2025
Причина — система «багатих штрафів», де сума залежить від статків порушника.
У Швейцарії чоловікові виписали штраф у понад $110 тисяч за перевищення швидкості
Джерело фото: AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN
У Лозанні зафіксували порушення швидкісного режиму одним із водії. Громадянин Франції, рухався зі швидкістю 77 км/год у зоні з обмеженням до 50 км/год, за що йому може виписали штраф до 90 000 швейцарських франків (понад $110 тис.).

Як вказує АР, причина такого значного покарання — особливості законодавства кантону Во, яке визначає розмір штрафу залежно від фінансового стану порушника – беруть до уваги рівень доходів, загальні статки, спосіб життя та навіть потреби родини.

За інформацією видання, водій входить до списку 300 найбагатших людей Швейцарії, а його статки оцінюються у сотні мільйонів доларів.

Це не перший випадок для бізнесмена: вісім років тому його також штрафували за перевищення швидкості на суму 10 000 франків, із перспективою додаткових 60 000 у випадку повторного порушення протягом наступних двох років.

Подібна система «багатих штрафів» діє не лише у Швейцарії, але й у низці європейських країн, серед яких Німеччина, Франція, Австрія та країни Північної Європи. У 2010 році в кантоні Санкт-Галлен рекордний штраф сягнув близько $290 тис. для власника Ferrari.

У місцевій прокуратурі підтвердили, що водій не став оскаржувати рішення суду.

ПДР штраф Швейцарія

