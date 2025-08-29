Во Флориде испытывают роботизированных кроликов для борьбы с инвазивными питонами

Во Флориде питонов ловят на фейковых кроликов, а стоимость одного «кролика» составляет около $4000.

Источник фото: Округ управления водными ресурсами Южной Флориды / AP

Флорида запустила эксперимент с использованием роботизированных кроликов для поимки бирманских питонов, которые массово уничтожают местную фауну в Эверглейдс. Об этом пишет АР.

По данным Управления водных ресурсов Южной Флориды, специально разработанные «кролики-приманки» выглядят и двигаются как настоящие болотные кролики, излучают тепло и запах, что привлекает хищников. Их размещают в контролируемых загонах с видеокамерами, которые фиксируют появление змей и передают сигнал биологам.

Обнаружить питонов в дикой природе чрезвычайно сложно. Они хорошо маскируются, пояснил главный биолог управления Майк Киркленд.

Стоимость одного «кролика» достигает около $4000, финансирование обеспечивает Управление водных ресурсов. Этим летом в рамках эксперимента развернули 120 устройств.

По оценкам, во Флориде могут обитать десятки, а то и сотни тысяч бирманских питонов, которые уже уничтожили до 95% мелких млекопитающих в Национальном парке Эверглейдс. С начала 2000-х годов из дикой природы изъяли более 23 000 этих рептилий.

Флорида активно внедряет различные инициативы для борьбы с инвазивными хищниками, среди которых ежегодный «Вызов питонов» с денежными призами для охотников.

Питоны не являются типичными жителями Флориды, но они прижились в болотистых, субтропических Эверглейдс, сбежав из домов или после того, как люди выпускали их, когда они становились слишком большими домашними питомцами. Самка питона может откладывать от 50 до 100 яиц за раз с периодом вынашивания 60–90 дней, согласно данным Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.

Пока эффективность использования роботизированных кроликов оценивается как экспериментальная.

