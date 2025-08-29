У Флориді випробовують роботизованих кроликів для боротьби з інвазивними пітонами

У Флориді пітонів ловлять на фейкових кроликів, а вартість одного «кролика» сягає близько $4000.

Флорида запустила експеримент із використання роботизованих кроликів для вилучення бірманських пітонів, які масово знищують місцеву фауну в Еверглейдс. Про це пише АР.

За даними Управління водними ресурсами Південної Флориди, спеціально розроблені «кролики-приманки» виглядають і рухаються як справжні болотні кролики, випромінюють тепло та запах, що приваблює хижаків. Їх розміщують у контрольованих загонах із відеокамерами, які фіксують появу змій та передають сигнал біологам.

Виявити пітонів у дикій природі надзвичайно складно. Вони добре маскуються, пояснив головний біолог управління Майк Кіркленд.

Вартість одного «кролика» сягає близько $4000, фінансування забезпечує Управління водними ресурсами. Цього літа у рамках експерименту розгорнули 120 пристроїв.

За оцінками, у Флориді можуть мешкати десятки, а то й сотні тисяч бірманських пітонів, які вже знищили до 95% дрібних ссавців у Національному парку Еверглейдс. Від початку 2000-х років із дикої природи вилучили понад 23 000 цих рептилій.

Флорида активно впроваджує різні ініціативи для боротьби з інвазивними хижаками, серед яких щорічний «Виклик пітонів» із грошовими призами для мисливців.

Пітони не типовими жителями для Флориди, але вони прижилися в болотистих, субтропічних Еверглейдс, втікаючи з домівок або коли люди випускали їх, бо вони ставали занадто великими домашніми улюбленцями. Самка пітона може відкладати від 50 до 100 яєць за раз із періодом виношування 60-90 днів, згідно з Комісією з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди.

Поки що ефективність використання роботизованих кроликів оцінюють як експериментальну.

