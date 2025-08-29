Практика судів
У Флориді випробовують роботизованих кроликів для боротьби з інвазивними пітонами

23:53, 29 серпня 2025
У Флориді пітонів ловлять на фейкових кроликів, а вартість одного «кролика» сягає близько $4000.
Джерело фото: Округ управління водними ресурсами Південної Флориди / AP
Флорида запустила експеримент із використання роботизованих кроликів для вилучення бірманських пітонів, які масово знищують місцеву фауну в Еверглейдс. Про це пише АР.

За даними Управління водними ресурсами Південної Флориди, спеціально розроблені «кролики-приманки» виглядають і рухаються як справжні болотні кролики, випромінюють тепло та запах, що приваблює хижаків. Їх розміщують у контрольованих загонах із відеокамерами, які фіксують появу змій та передають сигнал біологам.

Виявити пітонів у дикій природі надзвичайно складно. Вони добре маскуються, пояснив головний біолог управління Майк Кіркленд.

Вартість одного «кролика» сягає близько $4000, фінансування забезпечує Управління водними ресурсами. Цього літа у рамках експерименту розгорнули 120 пристроїв.

За оцінками, у Флориді можуть мешкати десятки, а то й сотні тисяч бірманських пітонів, які вже знищили до 95% дрібних ссавців у Національному парку Еверглейдс. Від початку 2000-х років із дикої природи вилучили понад 23 000 цих рептилій.

Флорида активно впроваджує різні ініціативи для боротьби з інвазивними хижаками, серед яких щорічний «Виклик пітонів» із грошовими призами для мисливців.

Пітони не типовими жителями для Флориди, але вони прижилися в болотистих, субтропічних Еверглейдс, втікаючи з домівок або коли люди випускали їх, бо вони ставали занадто великими домашніми улюбленцями. Самка пітона може відкладати від 50 до 100 яєць за раз із періодом виношування 60-90 днів, згідно з Комісією з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди.

Поки що ефективність використання роботизованих кроликів оцінюють як експериментальну.

США

Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

