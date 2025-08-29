USAID официально закрывается, — госсекретарь США Марко Рубио

Марко Рубио сообщил о закрытии USAID и переносе программ в Государственный департамент.

Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил об официальном закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он сообщил в социальной сети X, отметив, что с января 2025 года было сэкономлено десятки миллиардов долларов налогоплательщиков, а ключевые программы агентства переданы под управление Государственного департамента.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А с переносом небольшой группы основных программ в Государственный департамент USAID официально перешла в режим закрытия», — заявил Рубио.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году USAID оказало Украине значительную поддержку: 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, 5 млрд долларов на развитие и 30 млрд долларов в виде прямой бюджетной поддержки.

