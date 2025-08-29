USAID офіційно закривається, — держсекретар США Марко Рубіо

Марко Рубіо повідомив про закриття USAID та перенесення програм до Державного департаменту.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про офіційне закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це він повідомив у соціальній мережі X, зазначивши, що з січня 2025 року було заощаджено десятки мільярдів доларів платників податків, а ключові програми агентства передані під управління Державного департаменту.

«З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А з перенесенням невеликої групи основних програм до Державного департаменту USAID офіційно перейшла в режим закриття», – заявив Рубіо.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році USAID надало Україні значну підтримку: 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 5 млрд доларів на розвиток і 30 млрд доларів у вигляді прямої бюджетної підтримки.

