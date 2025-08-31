Суд в США признал незаконным отказ учесть религиозные убеждения госслужащего

Федеральный суд в США вынес решение в пользу Брианы Болден-Хардж, которая потеряла работу из-за отказа подписать присягу государственного служащего без специальной оговорки с учетом ее религиозных убеждений. Об этом сообщает Courthouse News.
Суть дела
В 2017 году Болден-Хардж, которая работала в налоговой службе Калифорнии с 2011 года, получила предложение работы от Офиса контролера штата. Перед началом работы ее обязали подписать присягу на верность Конституции США и Конституции Калифорнии.
С учетом веры Свидетелей Иеговы женщина отказалась подписать документ без приложения, где указывалось бы, что она не отрекается от своей религии и не соглашается брать в руки оружие или участвовать в насильственных действиях. Государственный орган отказался принять такую оговорку и отозвал предложение работы.
В 2020 году Болден-Хардж подала иск против Офиса контролера штата и его должностных лиц, заявив о нарушении права на свободу вероисповедания.
Решение суда
Сначала суд отклонил иск, но в 2023 году Апелляционный суд Девятого округа восстановил дело.
30 августа 2024 года федеральный судья Джон Мендес постановил, что Калифорния неправомерно отказалась учесть религиозные убеждения истицы. В своем решении он подчеркнул:
Мендес также отметил, что предложенная оговорка лишь уточняет содержание присяги и не подрывает общественного доверия к тому, что служащий будет соблюдать закон.
Значение решения
Это решение стало победой для Болден-Хардж в рамках иска по Закону о гражданских правах (Title VII), который запрещает дискриминацию по религиозным убеждениям.
