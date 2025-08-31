Практика судов
Суд в США признал незаконным отказ учесть религиозные убеждения госслужащего

16:22, 31 августа 2025
Суд признал незаконным отказ учитывать религиозные убеждения Свидетеля Иеговы, которая отказалась подписать присягу государственного служащего без специальной оговорки.
Федеральный суд в США вынес решение в пользу Брианы Болден-Хардж, которая потеряла работу из-за отказа подписать присягу государственного служащего без специальной оговорки с учетом ее религиозных убеждений. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть дела

В 2017 году Болден-Хардж, которая работала в налоговой службе Калифорнии с 2011 года, получила предложение работы от Офиса контролера штата. Перед началом работы ее обязали подписать присягу на верность Конституции США и Конституции Калифорнии.

С учетом веры Свидетелей Иеговы женщина отказалась подписать документ без приложения, где указывалось бы, что она не отрекается от своей религии и не соглашается брать в руки оружие или участвовать в насильственных действиях. Государственный орган отказался принять такую оговорку и отозвал предложение работы.

В 2020 году Болден-Хардж подала иск против Офиса контролера штата и его должностных лиц, заявив о нарушении права на свободу вероисповедания.

Решение суда

Сначала суд отклонил иск, но в 2023 году Апелляционный суд Девятого округа восстановил дело.

30 августа 2024 года федеральный судья Джон Мендес постановил, что Калифорния неправомерно отказалась учесть религиозные убеждения истицы. В своем решении он подчеркнул:

  • приложение к присяге не создало бы «чрезмерных трудностей» для государства;
  • религиозные убеждения Болден-Хардж являются искренними, даже несмотря на то, что ранее она подписывала подобный документ без изменений;
  • суды не могут оценивать «разумность» конфликта между верой и требованиями государства.

Мендес также отметил, что предложенная оговорка лишь уточняет содержание присяги и не подрывает общественного доверия к тому, что служащий будет соблюдать закон.

Значение решения

Это решение стало победой для Болден-Хардж в рамках иска по Закону о гражданских правах (Title VII), который запрещает дискриминацию по религиозным убеждениям.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила дорожного движения, установленные для населенных пунктов – Верховный Суд

Защитник утверждал, что на дороге, где произошло ДТП, отсутствовали информационные знаки «населенный пункт», «пешеходный переход», «нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог», однако не было исследовано, как их отсутствие повлияло на законность принятых решений.

Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности

Стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по статье 185 УК — Верховный Суд.

Привлечение к работам с повышенной опасностью подрядчика, а не штатного сотрудника, не освобождает директора предприятия от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности — Верховный Суд

Между обществом и подрядчиком не было трудовых отношений, так как он не являлся работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, по условиям которого сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности.

Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

