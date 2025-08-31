Суд в США признал незаконным отказ учесть религиозные убеждения госслужащего

Суд признал незаконным отказ учитывать религиозные убеждения Свидетеля Иеговы, которая отказалась подписать присягу государственного служащего без специальной оговорки.

Федеральный суд в США вынес решение в пользу Брианы Болден-Хардж, которая потеряла работу из-за отказа подписать присягу государственного служащего без специальной оговорки с учетом ее религиозных убеждений. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть дела

В 2017 году Болден-Хардж, которая работала в налоговой службе Калифорнии с 2011 года, получила предложение работы от Офиса контролера штата. Перед началом работы ее обязали подписать присягу на верность Конституции США и Конституции Калифорнии.

С учетом веры Свидетелей Иеговы женщина отказалась подписать документ без приложения, где указывалось бы, что она не отрекается от своей религии и не соглашается брать в руки оружие или участвовать в насильственных действиях. Государственный орган отказался принять такую оговорку и отозвал предложение работы.

В 2020 году Болден-Хардж подала иск против Офиса контролера штата и его должностных лиц, заявив о нарушении права на свободу вероисповедания.

Решение суда

Сначала суд отклонил иск, но в 2023 году Апелляционный суд Девятого округа восстановил дело.

30 августа 2024 года федеральный судья Джон Мендес постановил, что Калифорния неправомерно отказалась учесть религиозные убеждения истицы. В своем решении он подчеркнул:

приложение к присяге не создало бы «чрезмерных трудностей» для государства;

религиозные убеждения Болден-Хардж являются искренними, даже несмотря на то, что ранее она подписывала подобный документ без изменений;

суды не могут оценивать «разумность» конфликта между верой и требованиями государства.

Мендес также отметил, что предложенная оговорка лишь уточняет содержание присяги и не подрывает общественного доверия к тому, что служащий будет соблюдать закон.

Значение решения

Это решение стало победой для Болден-Хардж в рамках иска по Закону о гражданских правах (Title VII), который запрещает дискриминацию по религиозным убеждениям.

