Суд у США визнав незаконною відмову врахувати релігійні переконання держслужбовця

Федеральний суд у США ухвалив рішення на користь Бріяни Болден-Хардж, яка втратила роботу через відмову підписати присягу державного службовця без спеціального застереження з огляду на її релігійні переконання. Про це повідомляє Courthouse News.
Суть справи
У 2017 році Болден-Хардж, яка працювала в податковій службі Каліфорнії з 2011 року, отримала пропозицію роботи від Офісу контролера штату. Перед початком роботи її зобов’язали підписати присягу на вірність Конституції США та Конституції Каліфорнії.
З огляду на віру Свідків Єгови, жінка відмовилася підписати документ без додатку, де зазначалося б, що вона не зрікається своєї релігії та не погоджується брати до рук зброю чи брати участь у насильницьких діях. Державний орган відмовився прийняти таке застереження й відкликав пропозицію роботи.
У 2020 році Болден-Хардж подала позов проти Офісу контролера штату та його посадовців, заявивши про порушення права на свободу віросповідання.
Рішення суду
Спочатку суд відхилив позов, але у 2023 році Апеляційний суд Дев’ятого округу відновив справу.
30 серпня 2024 року федеральний суддя Джон Мендес постановив, що Каліфорнія неправомірно відмовилася врахувати релігійні переконання позивачки. У своєму рішенні він підкреслив:
Мендес також зазначив, що запропоноване застереження лише уточнює зміст присяги та не підриває суспільну довіру до того, що службовець дотримуватиметься закону.
Значення рішення
Це рішення стало перемогою для Болден-Хардж у межах позову за Законом про громадянські права (Title VII), який забороняє дискримінацію за релігійними переконаннями.
