Суд у США визнав незаконною відмову врахувати релігійні переконання держслужбовця

Суд визнав незаконною відмову врахувати релігійні переконання Свідка Єгови, яка відмовилася підписати присягу держслужбовця без спеціального застереження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд у США ухвалив рішення на користь Бріяни Болден-Хардж, яка втратила роботу через відмову підписати присягу державного службовця без спеціального застереження з огляду на її релігійні переконання. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть справи

У 2017 році Болден-Хардж, яка працювала в податковій службі Каліфорнії з 2011 року, отримала пропозицію роботи від Офісу контролера штату. Перед початком роботи її зобов’язали підписати присягу на вірність Конституції США та Конституції Каліфорнії.

З огляду на віру Свідків Єгови, жінка відмовилася підписати документ без додатку, де зазначалося б, що вона не зрікається своєї релігії та не погоджується брати до рук зброю чи брати участь у насильницьких діях. Державний орган відмовився прийняти таке застереження й відкликав пропозицію роботи.

У 2020 році Болден-Хардж подала позов проти Офісу контролера штату та його посадовців, заявивши про порушення права на свободу віросповідання.

Рішення суду

Спочатку суд відхилив позов, але у 2023 році Апеляційний суд Дев’ятого округу відновив справу.

30 серпня 2024 року федеральний суддя Джон Мендес постановив, що Каліфорнія неправомірно відмовилася врахувати релігійні переконання позивачки. У своєму рішенні він підкреслив:

додаток до присяги не створював би «надмірних труднощів» для держави;

релігійні переконання Болден-Хардж є щирими, навіть попри те, що раніше вона підписувала подібний документ без змін;

суди не можуть оцінювати «розумність» конфлікту між вірою та вимогами держави.

Мендес також зазначив, що запропоноване застереження лише уточнює зміст присяги та не підриває суспільну довіру до того, що службовець дотримуватиметься закону.

Значення рішення

Це рішення стало перемогою для Болден-Хардж у межах позову за Законом про громадянські права (Title VII), який забороняє дискримінацію за релігійними переконаннями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.