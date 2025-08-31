Практика судов
В Китае мужчина после ДНК-теста узнал, что более 20 лет воспитывал чужих детей, и теперь требует 300 тысяч юаней компенсации

18:12, 31 августа 2025
Китаец после ссоры с сыном сделал ДНК-тест, который показал, что оба его сына не родные, и теперь он требует через суд возврата расходов на их воспитание.
В Китае разгорелся громкий скандал: 45-летний Цзян Хунтао выяснил по результатам ДНК-теста, что оба его сына не являются его биологическими детьми после ссоры с одним из них. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как все произошло

Мужчина заподозрил измену после конфликта со старшим сыном. Во время ссоры парень толкнул его и крикнул: «Ты не мой отец!». Это заставило Цзяна проверить отцовство. Он отнес зубную щетку сына на ДНК-тест, который подтвердил, что они не связаны кровно. Последующие анализы показали: и второй сын тоже не его ребенок.

По словам мужчины, старшего сына родила его тогдашняя жена от секретаря деревни, а младший является ребенком его двоюродного брата.

Семейная драма и суд

Цзян женился в 2002 году, первенец появился в 2004-м, второй сын — в 2014 году. Пара развелась в 2022-м, и по соглашению все имущество досталось бывшей жене.

Узнав правду, мужчина подал в суд, требуя:

  • вернуть 300 тысяч юаней (около 42 тыс. долларов), потраченных на содержание и обучение сыновей;
  • компенсировать моральный ущерб в размере 100 тысяч юаней (14 тыс. долларов).

Родители Цзяна также заявили, что шокированы: «Мы воспитывали внуков больше 20 лет, а оказалось, что они не родные. Наши сердца разбиты».

Бывшая жена признала лишь компенсацию морального ущерба по местным стандартам и отказала в возврате денег. Она даже пыталась аннулировать соглашение о разводе.

Вердикт суда

Суд подтвердил, что оба сына не являются биологическими детьми Цзяна, однако окончательное решение сначала не оглашали. Позднее старший сын рассказал в видеообращении, что суд встал на сторону его бывшего отца, после чего он, брат и мать окончательно разорвали с ним отношения.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
