У Китаї чоловік після ДНК-тесту дізнався, що понад 20 років виховував чужих дітей, і тепер вимагає 300 тисяч юанів компенсації

Китаєць після сварки з сином зробив ДНК-тест, який показав, що обидва його сини не рідні, і тепер він вимагає через суд повернення витрат на їхнє виховання.

У Китаї розгорівся гучний скандал: 45-річний Цзян Хунтао з’ясував за результатами ДНК-тесту, що обидва його сини не є його біологічними дітьми після бійки з одним із них. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як усе сталося

Чоловік запідозрив зраду після конфлікту з найстаршим сином. Під час суперечки хлопець штовхнув його і вигукнув: «Ти не мій батько!». Це змусило Цзяна перевірити батьківство. Він відніс зубну щітку сина на ДНК-тест, який підтвердив, що вони не пов’язані кровно. Подальші аналізи показали: і другий син також не його дитина.

За словами чоловіка, старшого сина народила його тодішня дружина від секретаря села, а молодший є дитиною його двоюрідного брата.

Сімейна драма та суд

Цзян одружився у 2002 році, первісток з’явився у 2004-му, другий син — у 2014 році. Пара розлучилася у 2022-му, і за домовленістю все майно дісталося колишній дружині.

Дізнавшись правду, чоловік подав до суду, вимагаючи:

повернути 300 тисяч юанів (приблизно 42 тис. доларів), витрачених на утримання та навчання синів;

компенсувати моральну шкоду у розмірі 100 тисяч юанів (14 тис. доларів).

Батьки Цзяна також заявили, що шоковані: «Ми виховували онуків понад 20 років, а виявилося, що вони не рідні. Наші серця розбиті».

Колишня дружина визнала лише компенсацію моральної шкоди за місцевими стандартами та відмовила у поверненні грошей. Вона навіть намагалася анулювати угоду про розлучення.

Вердикт суду

Суд підтвердив, що обидва сини не є біологічними дітьми Цзяна, але остаточне рішення спочатку не оголошували. Згодом старший син розповів у відеозверненні, що суд став на бік його колишнього батька, після чого він, брат і мати остаточно розірвали з ним стосунки.

