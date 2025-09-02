Практика судов
Токен $WLFI Трампа упал в цене в первый день торгов

13:54, 2 сентября 2025
Рыночная капитализация World Liberty Financial снизилась с $9,4 до $6,7 миллиарда.
Фото: Happycoin.club
Цифровые токены $WLFI, принадлежащие криптовалютному проекту World Liberty Financial, связанному с семьей Дональда Трампа, потерпели падение стоимости в первый день торгов. По данным Reuters, в начале торгов цена токена составляла $0,33, но впоследствии снизилась до $0,26.

Инвесторы, которые приобрели токены в 2024 году, в июле проголосовали за то, чтобы сделать $WLFI доступными для торговли. Это решение открыло возможности для покупки и продажи токенов, что, по ожиданиям, могло бы повысить ценность активов, принадлежащих семье президента США. В ответ World Liberty Financial сообщила, что ранние инвесторы получили право продать до 20% своих токенов.

Согласно информации платформы CoinGecko, падение стоимости привело к снижению рыночной капитализации $WLFI с пикового показателя в $9,4 миллиарда днем в понедельник до $6,7 миллиарда по состоянию на утро вторника, 2 сентября 2025 года. Торговля токенами осуществляется на ведущих мировых криптовалютных биржах, таких как Binance и Bybit.

С момента запуска World Liberty Financial в 2024 году семья Трампа заработала на проекте примерно $550 миллионов. На начальном этапе токены $WLFI не были доступны для торговли, а предоставляли владельцам право голосовать по определенным изменениям в бизнесе проекта. Ранние инвесторы отмечали, что главной причиной их интереса к $WLFI была ассоциация с Дональдом Трампом и надежда на рост стоимости токенов благодаря его поддержке.

