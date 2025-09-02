Токен $WLFI Трампа впав в ціні в перший день торгів

Ринкова капіталізація World Liberty Financial знизилася з $9,4 до $6,7 мільярда.

Фото: Happycoin.club

Цифрові токени $WLFI, що належать до криптовалютного проєкту World Liberty Financial, пов’язаного з родиною Дональда Трампа, зазнали падіння вартості в перший день торгів. За даними Reuters, на початку торгів ціна токена становила $0,33, але згодом знизилася до $0,26.

Інвестори, які придбали токени у 2024 році, у липні проголосували за те, щоб зробити $WLFI доступними для торгівлі. Це рішення відкрило можливості для купівлі та продажу токенів, що, за очікуваннями, могло б підвищити цінність активів, які належать родині президента США. У відповідь World Liberty Financial повідомила, що ранні інвестори отримали право продати до 20% своїх токенів.

Згідно з інформацією платформи CoinGecko, падіння вартості призвело до зниження ринкової капіталізації $WLFI з пікового показника в $9,4 мільярда вдень у понеділок до $6,7 мільярда станом на ранок вівторка, 2 вересня 2025 року. Торгівля токенами здійснюється на провідних світових криптовалютних біржах, таких як Binance і Bybit.

Від моменту запуску World Liberty Financial у 2024 році родина Трампа заробила на проєкті приблизно $550 мільйонів. На початковому етапі токени $WLFI не були доступні для торгівлі, а надавали власникам право голосувати щодо певних змін у бізнесі проєкту. Ранні інвестори зазначали, що головною причиною їхнього інтересу до $WLFI була асоціація з Дональдом Трампом і сподівання на зростання вартості токенів завдяки його підтримці.

