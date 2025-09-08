Практика судов
В Берлине водитель откусил пассажиру палец и спровоцировал смертельное ДТП

18:37, 8 сентября 2025
Водитель во время поездки откусил пассажиру палец, после чего спровоцировал серию аварий, одна из которых закончилась смертью велосипедиста.
В Германии мужчина во время движения автомобиля откусил своему пассажиру часть пальца, после чего спровоцировал серию аварий. В результате одной из них погиб велосипедист. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным полиции, инцидент произошёл в Берлине: водитель откусил пассажиру фалангу пальца, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в защитное ограждение. В этот момент рядом находились двое человек — они получили травмы и были госпитализированы.

После этого водитель скрылся в районе Потсдам-Миттельмарк в земле Бранденбург. Там он снова потерял контроль над авто, сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте. Ещё один пешеход, спасаясь от наезда, получил лёгкие повреждения.

Позже мужчина покинул автомобиль и пытался скрыться пешком, однако его задержали правоохранители.

Правоохранители проводят расследование. Детали относительно личности водителя, пострадавших и возможных мотивов пока не разглашаются.

