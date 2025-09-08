У Берліні водій відкусив пасажиру палець і спричинив смертельну ДТП

Водій під час поїздки відкусив пасажиру палець, після чого спричинив серію аварій, одна з яких завершилася смертю велосипедиста.

У Німеччині чоловік під час руху автомобіля відкусив своєму пасажиру частину пальця, після чого спричинив низку аварій. Внаслідок однієї з них загинув велосипедист. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними поліції, інцидент стався у Берліні: водій відкусив пасажиру фалангу пальця, через що машина з’їхала з дороги та врізалася у захисне огородження. У цей момент поруч перебували двоє людей — вони отримали травми та були госпіталізовані.

Після цього водій утік до району Потсдам-Міттельмарк у землі Бранденбург. Там він знову втратив контроль над авто, збив велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці. Ще один пішохід, рятуючись від наїзду, отримав легкі ушкодження.

Згодом чоловік покинув автомобіль і намагався втекти пішки, однак його затримали правоохоронці.

Правоохоронці проводять розслідування. Деталі щодо особи водія, потерпілих та можливих мотивів поки не розголошуються.

