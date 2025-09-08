Во Франции выразили недоверие правительству премьера Франсуа Байру, он подаст в отставку.

Источник фото: JULIEN MUGUET / LE MONDE

Во Франции выразили недоверие правительству премьера Франсуа Байру. Он не получил поддержки Национального собрания во время голосования. За выражение доверия проголосовали 194 депутата, против — 364, пишет издание Le Monde.

Теперь Франсуа Байру будет вынужден подать в отставку, а президент Эммануэль Макрон назначит нового главу правительства.

Ранее мы писали, что для президента Франции Эммануэля Макрона ситуация критическая. Его партия потеряла большинство еще в 2024 году, а предыдущее правительство (во главе с Мишелем Барнье) продержалось лишь 90 дней.

Главная причина конфликта — план Байру по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро. Среди мер — даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.

