У Франції висловили недовіру уряду прем’єра Франсуа Байру. Він не отримав підтримки Національних зборів під час голосування. За висловлення довіри проголосували 194 депутати, проти — 364, пише видання Le Monde.

Тепер Франсуа Байру буде змушений подати у відставку, а президент Еммануель Макрон призначить нового главу уряду.

Раніше ми писали, що для президента Франції Еммануеля Макрона ситуація критична. Його партія втратила більшість ще у 2024 році, а попередній уряд (на чолі з Мішелем Барньє) протримався лише 90 днів.

Головна причина конфлікту — план Байру зі скорочення держвитрат і збільшення податків на 44 млрд євро. Серед заходів — навіть скасування двох національних свят, що викликало обурення опозиції.

