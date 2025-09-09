Apple проведет большую осеннюю презентацию iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 и новых AirPods – где смотреть

Apple представит iPhone 17 Air толщиной всего 5,5 мм и другие революционные новинки.

Сегодня, 9 сентября, Apple проведет масштабную осеннюю презентацию под лозунгом Awe dropping («Захватывает дух»), на которой представит iPhone 17 в четырех версиях, включая ультратонкий iPhone 17 Air, а также новые модели Apple Watch и AirPods. Об этом сообщили инсайдеры MacRumors, которые собрали многочисленные утечки информации накануне события. По их данным, на презентации будет анонсировано не менее пяти новинок, детали о которых уже частично раскрыты.

iPhone 17 Air – самый тонкий смартфон Apple

Главной новинкой станет iPhone 17 Air с толщиной корпуса всего 5,5 мм, что делает его самым тонким смартфоном в истории компании. По слухам, устройство получит 6,6-дюймовый дисплей с технологией ProMotion (120 Гц) и новый чип A19. Однако ради компактности пришлось пойти на компромиссы: смартфон будет иметь только одну 48-мегапиксельную тыльную камеру и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Также, вероятно, аппарат не будет поддерживать физические SIM-карты.

iPhone 17 Pro – редизайн и мощная начинка

Pro-версии iPhone впервые за несколько лет претерпевают значительное обновление дизайна. Титановая рамка будет заменена алюминиевой, которая более эффективно отводит тепло, а блок камер станет прямоугольным и будет занимать почти всю ширину корпуса. Внутри – чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой. Камеры получат обновление: 24-мегапиксельную фронтальную камеру, 48-мегапиксельный телеобъектив и возможность одновременной съемки с передней и задней камер.

iPhone 17 – базовая модель с 120 Гц

Базовый iPhone 17 станет привлекательнее благодаря увеличению диагонали дисплея с 6,1 до 6,3 дюйма и внедрению частоты обновления 120 Гц, которая ранее была доступна только в Pro-моделях. Смартфон оснастят чипом A19 и улучшенной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, но кардинальных изменений по сравнению с предшественником не ожидается.

Apple Watch: Series 11, Ultra 3 и SE 3

На презентации представят три модели умных часов. Apple Watch Series 11 получат более яркий дисплей и новый чип S11. Флагманские Apple Watch Ultra 3 предложат поддержку 5G, спутниковую связь для экстренных сообщений и, возможно, функцию измерения кровяного давления. Бюджетная модель Apple Watch SE 3 будет иметь современный дизайн с более тонкими рамками дисплея.

AirPods Pro 3 – новые функции для здоровья

Обновленные беспроводные наушники AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела, что сделает их более функциональными для спортивного использования. Также ожидается более компактный зарядный кейс и функция перевода речи в реальном времени.

Презентацию можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Apple по ссылке. Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.

