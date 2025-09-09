Практика судов
  1. В мире

Apple проведет большую осеннюю презентацию iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 и новых AirPods – где смотреть

14:21, 9 сентября 2025
Apple представит iPhone 17 Air толщиной всего 5,5 мм и другие революционные новинки.
Apple проведет большую осеннюю презентацию iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 и новых AirPods – где смотреть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня, 9 сентября, Apple проведет масштабную осеннюю презентацию под лозунгом Awe dropping («Захватывает дух»), на которой представит iPhone 17 в четырех версиях, включая ультратонкий iPhone 17 Air, а также новые модели Apple Watch и AirPods. Об этом сообщили инсайдеры MacRumors, которые собрали многочисленные утечки информации накануне события. По их данным, на презентации будет анонсировано не менее пяти новинок, детали о которых уже частично раскрыты.

iPhone 17 Air – самый тонкий смартфон Apple

Главной новинкой станет iPhone 17 Air с толщиной корпуса всего 5,5 мм, что делает его самым тонким смартфоном в истории компании. По слухам, устройство получит 6,6-дюймовый дисплей с технологией ProMotion (120 Гц) и новый чип A19. Однако ради компактности пришлось пойти на компромиссы: смартфон будет иметь только одну 48-мегапиксельную тыльную камеру и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Также, вероятно, аппарат не будет поддерживать физические SIM-карты.

iPhone 17 Pro – редизайн и мощная начинка

Pro-версии iPhone впервые за несколько лет претерпевают значительное обновление дизайна. Титановая рамка будет заменена алюминиевой, которая более эффективно отводит тепло, а блок камер станет прямоугольным и будет занимать почти всю ширину корпуса. Внутри – чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой. Камеры получат обновление: 24-мегапиксельную фронтальную камеру, 48-мегапиксельный телеобъектив и возможность одновременной съемки с передней и задней камер.

iPhone 17 – базовая модель с 120 Гц

Базовый iPhone 17 станет привлекательнее благодаря увеличению диагонали дисплея с 6,1 до 6,3 дюйма и внедрению частоты обновления 120 Гц, которая ранее была доступна только в Pro-моделях. Смартфон оснастят чипом A19 и улучшенной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, но кардинальных изменений по сравнению с предшественником не ожидается.

Apple Watch: Series 11, Ultra 3 и SE 3

На презентации представят три модели умных часов. Apple Watch Series 11 получат более яркий дисплей и новый чип S11. Флагманские Apple Watch Ultra 3 предложат поддержку 5G, спутниковую связь для экстренных сообщений и, возможно, функцию измерения кровяного давления. Бюджетная модель Apple Watch SE 3 будет иметь современный дизайн с более тонкими рамками дисплея.

AirPods Pro 3 – новые функции для здоровья

Обновленные беспроводные наушники AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела, что сделает их более функциональными для спортивного использования. Также ожидается более компактный зарядный кейс и функция перевода речи в реальном времени.

Презентацию можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Apple по ссылке. Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Apple технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Михаил Федоров пообещал, что система онлайн-мониторинга игорного бизнеса заработает в 2025 году, а во ВСК заявили о потерях бюджета в 30 млрд грн из-за ее отсутствия

Михаил Федоров пообещал, что система онлайн-мониторинга игорного бизнеса заработает в 2025 году, а во ВСК заявили о потерях бюджета в 30 млрд грн из-за ее отсутствия.

Прокурорам окружной прокуратуры повысят должностной оклад с 40 тысяч грн до 52,5 тысяч грн — закон

Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год направлены на подпись Президенту.

Чрезвычайным и Полномочным Послам, которые не подлежат призыву, запретили выезжать за границу после прекращения дипломатической службы

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы, которыми военнообязанным лицам, имеющим дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекратившим дипломатическую службу, запретили выезжать за границу.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду