Apple проведе велику осінню презентацію iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 та нові AirPods – де дивитися

Сьогодні, 9 вересня, Apple проведе масштабну осінню презентацію під гаслом Awe dropping («Захоплює дух»), на якій представить iPhone 17 у чотирьох версіях, включно з ультратонким iPhone 17 Air, а також нові моделі Apple Watch і AirPods. Про це повідомили інсайдери MacRumors, які зібрали численні витоки інформації напередодні події. За їхніми даними, на презентації буде анонсовано щонайменше п’ять новинок, деталі про які вже частково розкриті.

iPhone 17 Air – найтонший смартфон Apple

Головною новинкою стане iPhone 17 Air із товщиною корпусу лише 5,5 мм, що робить його найтоншим смартфоном в історії компанії. За чутками, пристрій отримає 6,6-дюймовий дисплей із технологією ProMotion (120 Гц) і новий чип A19. Однак заради компактності довелося піти на компроміси: смартфон матиме лише одну 48-мегапіксельну тильну камеру та акумулятор ємністю 2800 мАг. Також, імовірно, апарат не підтримуватиме фізичні SIM-карти.

iPhone 17 Pro – редизайн і потужна начинка

Pro-версії iPhone зазнають значного оновлення дизайну вперше за кілька років. Титанову рамку замінить алюмінієва, яка ефективніше відводить тепло, а блок камер стане прямокутним і займатиме майже всю ширину корпусу. Всередині – чип A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті та вдосконалена система охолодження з випарною камерою. Камери отримають оновлення: 24-мегапіксельну фронтальну камеру, 48-мегапіксельний телеоб’єктив і можливість одночасного знімання з передньої та задньої камер.

iPhone 17 – базова модель із 120 Гц

Базовий iPhone 17 стане привабливішим завдяки збільшенню діагоналі дисплея з 6,1 до 6,3 дюйма та впровадженню частоти оновлення 120 Гц, яка раніше була доступна лише в Pro-моделях. Смартфон оснастять чипом A19 і покращеною 24-мегапіксельною фронтальною камерою, але кардинальних змін у порівнянні з попередником не очікується.

Apple Watch: Series 11, Ultra 3 і SE 3

На презентації представлять три моделі розумних годинників. Apple Watch Series 11 отримають яскравіший дисплей і новий чип S11. Флагманські Apple Watch Ultra 3 запропонують підтримку 5G, супутниковий зв’язок для екстрених повідомлень і, можливо, функцію вимірювання кров’яного тиску. Бюджетна модель Apple Watch SE 3 матиме сучасний дизайн із тоншими рамками дисплея.

AirPods Pro 3 – нові функції для здоров’я

Оновлені бездротові навушники AirPods Pro 3 отримають датчики для моніторингу пульсу та температури тіла, що зробить їх більш функціональними для спортивного використання. Також очікується компактніший зарядний кейс і функція перекладу мови в реальному часі.

Презентацію можна буде переглянути в прямому ефірі на YouTube-каналі Apple за посиланням. Трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом.

