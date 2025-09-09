Практика судов
Президент Непала подал в отставку на фоне массовых беспорядков — India Today

15:45, 9 сентября 2025
В Непале президент решил уйти в отставку вслед за премьером на фоне «революции зумеров».
Фото: The Katmandu Post
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в столице Непала Катманду проходят самые масштабные за последние годы беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек. Молодежь вышла на улицы из-за блокировки социальных сетей.

По данным India Today, на фоне массовых беспорядков в стране президент Непала Рам Чандра Паудел решил подать в отставку. Он это сделал всего через несколько часов после того, как премьер-министр Х.П. Шарма Оли ушел в отставку.

В своем заявлении об отставке Оли заявил, что уходит в отставку «ввиду неблагоприятной ситуации в стране» и для того, чтобы обеспечить политическое решение в соответствии с конституцией.

Также в сети опубликовали видео, как протестующие загнали министра финансов в реку и начали там его избивать.

Причина протестов в Непале

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало доступ к соцсетям, среди которых Facebook, YouTube, Instagram и WhatsApp, объяснив это борьбой с фейковыми аккаунтами, языком вражды и мошенничеством. Но решение вызвало возмущение, ведь около 90% населения страны пользуется интернетом.

Протесты организаторы назвали «демонстрациями поколения Z», подчёркивая, что это выступление нового поколения непальцев, которое требует честности от власти и лучших экономических возможностей.

Непал

