Facebook, Instagram и YouTube заблокированы в Непале: что произошло

Правительство Непала обязало соцсети получить лицензию, 26 платформ уже заблокированы.

Правительство Непала заблокировало 26 платформ, среди которых Facebook, YouTube, Instagram и WhatsApp, из-за отказа компаний выполнить новые правила регистрации. Об этом сообщает The New York Times.

Это решение вызвало обеспокоенность по поводу свободы слова, туризма и возможностей общения миллионов непальцев с родственниками за границей.

Запрет вступил в силу 4 сентября после того, как истек недельный ультиматум, выдвинутый соцсетям.

Правительство требует, чтобы все соцсети получили официальную лицензию и назначили представителя в стране для рассмотрения жалоб пользователей.

«Мы обращались к ним пять раз. Что делать, когда они не слушают?» – пояснил представитель Министерства коммуникаций и информационных технологий Гаджендра Кумар Тхакур.

Среди заблокированных платформ — WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, YouTube и LinkedIn. В то же время Viber и TikTok, которые согласились на регистрацию, остаются доступными. Две менее известные платформы — Hamro Patro и Global Diary — также подали заявки на лицензию.

Соцсети в Непале традиционно использовались не только для коммуникации, но и для развития бизнеса, в частности туристической отрасли.

Критики отмечают, что блокировка может существенно ограничить свободу слова в стране, которая до недавнего времени отличалась активными демократическими дискуссиями.

В ноябре 2023 года Непал уже блокировал TikTok, обвинив платформу в «подрыве социальной гармонии». Тогда после протестов и регистрации компании запрет был снят.

Комитет по защите журналистов назвал новое решение опасным прецедентом.

По данным Nepal Economic Forum, около 7,5% населения Непала (из 29 миллионов) проживает за границей, поэтому для многих семей соцсети были единственным каналом общения.

