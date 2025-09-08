Facebook, Instagram і YouTube заблоковані в Непалі: що сталося

Уряд Непалу зобов’язав соцмережі отримати ліцензію, 26 платформ уже заблоковано.

Уряд Непалу заблокував 26 платформ, серед яких Facebook, YouTube, Instagram та WhatsApp, через відмову компаній виконати нові правила реєстрації. Про це повідомляє The New York Times.

Це рішення викликало занепокоєння щодо свободи слова, туризму та можливостей спілкування мільйонів непальців із рідними за кордоном.

Заборона набрала чинності 4 вересня після того, як минув тижневий ультиматум, висунутий соцмережам.

Уряд вимагає, аби всі соцмережі отримали офіційну ліцензію та призначили представника в країні для розгляду скарг користувачів.

«Ми зверталися до них п’ять разів. Що робити, коли вони не слухають?» – пояснив речник Міністерства комунікацій та інформаційних технологій Гаджендра Кумар Тхакур.

Серед заблокованих платформ — WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, YouTube та LinkedIn. Водночас Viber і TikTok, які погодилися на реєстрацію, залишаються доступними. Дві менш відомі платформи — Hamro Patro та Global Diary — також подали заявки на ліцензію.

Соцмережі у Непалі традиційно використовувалися не лише для комунікації, а й для розвитку бізнесу, зокрема туристичної галузі.

Критики наголошують, що блокування може суттєво обмежити свободу слова у країні, яка донедавна вирізнялася активними демократичними дискусіями.

У листопаді 2023 року Непал уже блокував TikTok, звинувативши платформу в «підриві соціальної гармонії». Тоді після протестів і реєстрації компанії заборону було знято.

Комітет із захисту журналістів назвав нове рішення небезпечним прецедентом.

За даними Nepal Economic Forum, близько 7,5% населення Непалу (із 29 мільйонів) проживає за кордоном, тож для багатьох родин соцмережі були єдиним каналом комунікації.

