Президент Непалу подав у відставку на тлі масових заворушень — India Today

15:45, 9 вересня 2025
У Непалі президент вирішив піти у відставку слідом за прем’єром на тлі «революції зумерів».
Президент Непалу подав у відставку на тлі масових заворушень — India Today
Фото: The Katmandu Post
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у столиці Непалу Катманду тривають наймасштабніші за останні роки заворушення, внаслідок яких загинули щонайменше 19 осіб. Молодь вийшла на вулиці через блокування соціальних мереж.

За даними India Today, на тлі масових заворушень у країні президент Непалу Рам Чандра Паудел вирішив подати у відставку. Він зробив це всього через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Х.П. Шарма Олі пішов у відставку.

У своїй заяві про відставку Олі зазначив, що йде у відставку «з огляду на несприятливу ситуацію в країні» і для того, щоб забезпечити політичне рішення відповідно до конституції.

Також у мережі опублікували відео, як протестувальники загнали міністра фінансів у річку і почали там його бити.

Причина протестів у Непалі

Минулого тижня уряд Непалу заблокував доступ до соцмереж, серед яких Facebook, YouTube, Instagram та WhatsApp, пояснивши це боротьбою з фейковими акаунтами, мовою ворожнечі та шахрайством. Але рішення викликало обурення, адже близько 90% населення країни користується інтернетом.

Протести організатори назвали «демонстраціями покоління Z», підкреслюючи, що це виступ нової генерації непальців, яка вимагає чесності від влади та кращих економічних можливостей.

