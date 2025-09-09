У Непалі проходять масові протести через блокування соцмереж — горить будівля парламенту, фото і відео

Прем'єр Непалу пішов у відставку, відбувається евакуація VIP-персон.

Фото: Clash Report

У столиці Непалу Катманду проходять наймасштабніші за останні роки заворушення, унаслідок яких загинули щонайменше 19 людей. Молодь вийшла на вулиці через блокування соціальних мереж.Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники атакують резиденції членів уряду, а також підпалили будівлю парламенту. У Непалі відбувається евакуація VIP-персон, передає India Today.

Протестувальники блокували дороги та підпалювали шини. За словами місцевого чиновника, на якого посилається Reuters, частина демонстрантів, здебільшого молодь, увірвалася до будівлі парламенту в Катманду, прорвавшись крізь барикади, і підпалила машину швидкої допомоги. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та відкрила вогонь.

За даними, 19 людей загинули від вогнепальних поранень під час сутичок у Катманду. Близько 350 осіб по всій країні опинилися в лікарнях, десятки пацієнтів залишаються у критичному стані. У районах, де зосередилися протести, запровадили комендантську годину.

Міністр внутрішніх справ Рамеш Лекхак подав у відставку, взявши «моральну відповідальність» за загибель людей.

Також прем’єр Непалу К.П. Шарма Олі заявив, що подає у відставку у зв’язку з надзвичайною ситуацією в країні та з метою конституційного врегулювання політичної кризи.

Резиденції кількох лідерів, зокрема приватні резиденції президента та прем'єр-міністра Непалу, зазнали нападів, вандалізму та підпалів. Також постраждали будинки деяких міністрів та муніципальні будівлі.

Так, протестувальники дійшли до резиденції лідера правлячої партії та президента Непальського конгресу Шера Бахадура Деуби та захопили її. Ситуація переросла в насильство, коли демонстранти підпалили будівлю, зокрема щонайменше півдюжини автомобілів усередині приміщення.

Протестувальники також пошкодили Верховний суд та офіс Генерального прокурора Непалу.

Крім того, протестувальники підпалили парламент Непалу, що стало масштабною ескалацією протестів. На відео видно величезне полум'я та густий чорний дим, що клубиться з величезного комплексу.

Після підпалу урядових будівель та житлових будинків протестувальники також вчинили акти вандалізму та підпалили готель Hilton у Катманду, який належить одному з лідерів правлячої партії.

Міжнародний аеропорт Трібхуван закрили, а всі рейси скасовані на тлі ескалації заворушень по всій країні.

Міністрів евакуюють з їхніх офіційних резиденцій армійськими гелікоптерами. Щонайменше п'ять гелікоптерів було задіяно для безпечного транспортування ключових урядовців до аеропорту.

Повідомляється, що також планується евакуація К. П. Шарми Олі з його офіційної резиденції через загострення ситуації.

Відомо також, що VIP-персон евакуювали до армійських казарм Махараджгандж у Катманду.

Причина протестів

Минулого тижня уряд Непалу заблокував доступ до соцмереж, серед яких Facebook, YouTube, Instagram та WhatsApp, пояснивши це боротьбою з фейковими акаунтами, мовою ворожнечі та шахрайством. Але рішення викликало обурення, адже близько 90% населення країни користується інтернетом.

Протести організатори назвали «демонстраціями покоління Z», підкреслюючи, що це виступ нової генерації непальців, яка вимагає чесності від влади та кращих економічних можливостей.