В Непале проходят массовые протесты из-за блокирования соцсетей — горит здание парламента, фото и видео

Премьер Непала ушел в отставку, проходит эвакуация VIP-персон.

Фото: Clash Report

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице Непала Катманду проходят самые масштабные за последние годы беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек. Молодежь вышла на улицы из-за блокировки социальных сетей. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие атакуют резиденции членов правительства, а также подожгли здание парламента. В Непале проходит эвакуация VIP-персон, передает India Today.

Протестующие блокировали дороги и поджигали шины. По словам местного чиновника, на которого ссылается Reuters, часть демонстрантов, преимущественно молодёжь, ворвалась в здание парламента в Катманду, прорвавшись через баррикады, и подожгла машину скорой помощи. В ответ полиция применила слезоточивый газ, водомёты и открыла огонь.

По данным, 19 человек погибли от огнестрельных ранений во время столкновений в Катманду. Около 350 человек по всей стране оказались в больницах, десятки пациентов остаются в критическом состоянии. В районах, где сосредоточились протесты, ввели комендантский час.

Министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку, взяв на себя «моральную ответственность» за гибель людей.

Также премьер Непала К.П. Шарма Оли заявил, что уходит в отставку в связи с чрезвычайной ситуацией в стране и в целях конституционного урегулирования политического кризиса.

Резиденции нескольких лидеров, в частности частные резиденции президента и премьер-министра Непала, подверглись нападениям, актам вандализма и поджогам. Также пострадали дома некоторых министров и муниципальные здания.

Так, протестующие дошли до резиденции лидера правящей партии и президента Непальского конгресса Шера Бахадура Деубы и захватили её. Ситуация переросла в насилие, когда демонстранты подожгли здание, включая как минимум полдюжины автомобилей внутри помещения.

Протестующие также повредили Верховный суд и офис Генерального прокурора Непала.

Кроме того, протестующие подожгли парламент Непала, что стало масштабной эскалацией протестов. На видео видно огромное пламя и густой чёрный дым, который поднимается из огромного комплекса.

После поджога правительственных зданий и жилых домов протестующие также совершили акты вандализма и подожгли отель Hilton в Катманду, который принадлежит одному из лидеров правящей партии.

Международный аэропорт Трибхуван закрыт, все рейсы отменены на фоне эскалации беспорядков по всей стране.

Министров эвакуируют из их официальных резиденций армейскими вертолётами. По меньшей мере пять вертолётов было задействовано для безопасной транспортировки ключевых членов правительства в аэропорт.

Сообщается, что также планируется эвакуация К. П. Шармы Оли из его официальной резиденции из-за обострения ситуации.

Известно также, что VIP-персон эвакуировали в армейские казармы Махараджгандж в Катманду.

Причина протестов

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало доступ к соцсетям, среди которых Facebook, YouTube, Instagram и WhatsApp, объяснив это борьбой с фейковыми аккаунтами, языком вражды и мошенничеством. Но решение вызвало возмущение, ведь около 90% населения страны пользуется интернетом.

Протесты организаторы назвали «демонстрациями поколения Z», подчёркивая, что это выступление нового поколения непальцев, которое требует честности от власти и лучших экономических возможностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.