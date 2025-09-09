Практика судов
Дорожная агрессия по-новому: в Китае водители могут «атаковать» другие авто смайликами

21:53, 9 сентября 2025
Китайский автопроизводитель разработал систему, позволяющую водителям «выпускать» смайлики у нарушителей, чтобы безопасно снизить уровень агрессии на дорогах.
Автопроизводитель XPeng представил в Китае необычный инструмент для борьбы с агрессией за рулем — дополненную реальность, которая позволяет водителям «выпускать» эмодзи в направлении других авто. Об этом сообщает New York Post.

Как это работает

Система получила название Road Rage Reliever («Успокоитель дорожной агрессии»). Через AR-интерфейс водитель может нажать кнопку на руле и «запустить» в нарушителя, например, сердитый смайлик или виртуальную обувь. Эмодзи проецируются в трехмерном пространстве перед автомобилем, создавая иллюзию, будто они попадают в реальную машину.

Технология работает благодаря 87-дюймовому AR-HUD дисплею, который перекрывает весь обзор водителя. Оптическая система, созданная совместно с Huawei, рассчитывает искажения так, чтобы мозг воспринимал объекты не на стекле, а в воздухе на расстоянии около 10 метров.

Гендиректор XPeng Хэ Сяопэн заявил, что компания стремится перейти от «технологий ради технологий» к опыту пользователя, а новая AR-игра помогает водителям «выражать эмоции цивилизованно, без опасного поведения».

Почему это актуально

Агрессия на дорогах растет во всем мире.

В США, по данным Consumer Affairs, 92% американцев в 2024 году стали свидетелями дорожной агрессии, а 89% — жертвами.

Риски и безопасность

Больше всего вопросов возникает по поводу отвлечения внимания водителей. В NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США) напоминают, что головные дисплеи (HUD) могут одновременно и повышать внимание, и создавать опасность: водители чаще на них смотрят, иногда игнорируя реальные события на дороге.

XPeng отвечает: решение, в отличие от традиционных HUD в BMW или Mercedes, не просто выводит данные, а накладывает AR-объекты на реальную картину дороги, что может даже сократить время реакции в опасных ситуациях. В компании добавляют, что окончательная ответственность за использование функции — на водителях.

