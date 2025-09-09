Дорожня агресія по-новому: у Китаї водії можуть «атакувати» інші авто смайликами

Китайський автовиробник розробив систему, яка дозволяє водіям «випускати» смайлики у порушників, щоб безпечно знизити рівень агресії на дорогах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Автовиробник XPeng презентував у Китаї незвичайний інструмент для боротьби з агресією за кермом — доповнену реальність, яка дозволяє водіям «випускати» емодзі у напрямку інших авто. Про це повідомляє New York Post.

Як це працює

Система отримала назву Road Rage Reliever («Заспокоювач дорожньої агресії»). Через AR-інтерфейс водій може натиснути кнопку на кермі та «запустити» у порушника, наприклад, сердитий смайлик чи віртуальне взуття. Емодзі проектуються у тривимірному просторі перед автомобілем, створюючи ілюзію, ніби вони влучають у реальну машину.

Технологія працює завдяки 87-дюймовому AR-HUD дисплею, який перекриває весь огляд водія. Оптична система, створена спільно з Huawei, розраховує викривлення так, щоб мозок сприймав об’єкти не на склі, а у повітрі на відстані близько 10 метрів.

Гендиректор XPeng Хе Сяопен заявив, що компанія прагне перейти від «технологій заради технологій» до досвіду користувача, а нова AR-гра допомагає водіям «виражати емоції цивілізовано, без небезпечної поведінки».

Чому це актуально

Агресія на дорогах зростає в усьому світі.

У США, за даними Consumer Affairs, 92% американців у 2024 році стали свідками дорожньої агресії, а 89% — жертвами.

Ризики та безпека

Найбільше запитань виникає щодо відволікання уваги водіїв. У NHTSA (Національне управління безпеки дорожнього руху США) нагадують, що головні дисплеї (HUD) можуть одночасно і підвищувати увагу, і створювати небезпеку: водії частіше на них дивляться, іноді ігноруючи реальні події на дорозі.

XPeng відповідає: рішення, на відміну від традиційних HUD у BMW чи Mercedes, не просто виводить дані, а накладає AR-об’єкти на реальну картину дороги, що може навіть скоротити час реакції у небезпечних ситуаціях. У компанії додають, що остаточна відповідальність за використання функції — на водіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.