В Дохе ликвидированы высокопоставленные лидеры ХАМАС — СМИ

Как известно, Израиль нанес авиаудару по столице Катара Дохе, где собирались представили ХАМАС. Удар пришелся по высшему руководству группировки
12 канал Израиля со ссылкой на арабские СМИ сообщил, что в результате удара ликвидированы высокопоставленные лидеры ХАМАС — Халиль аль-Хая, Захер Джабарин, Халед Машаль и Низар Авдалла.
По данным ClashReport, атака израильской авиации на Доху была заранее согласована с США.
«Перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации», – заявили в ЦАХАЛ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.