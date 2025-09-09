В Дохе ликвидированы высокопоставленные лидеры ХАМАС — СМИ

В результате атаки по столицы Катара были ликвидированы топ-руководители ХАМАС.

Как известно, Израиль нанес авиаудару по столице Катара Дохе, где собирались представили ХАМАС. Удар пришелся по высшему руководству группировки

12 канал Израиля со ссылкой на арабские СМИ сообщил, что в результате удара ликвидированы высокопоставленные лидеры ХАМАС — Халиль аль-Хая, Захер Джабарин, Халед Машаль и Низар Авдалла.

По данным ClashReport, атака израильской авиации на Доху была заранее согласована с США.

«Перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации», – заявили в ЦАХАЛ.

