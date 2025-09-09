У Досі ліквідовані високопоставлені лідери ХАМАС — ЗМІ

Унаслідок атаки по столиці Катару були ліквідовані топ-керівники ХАМАС.

Як відомо, Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі, де збиралися представники ХАМАС. Удар припав по вищому керівництву угруповання.

12-й канал Ізраїлю з посиланням на арабські ЗМІ повідомив, що внаслідок удару ліквідовані високопоставлені лідери ХАМАС — Халіль аль-Хая, Захер Джабарін, Халед Машаль та Нізар Авдалла.

За даними ClashReport, атака ізраїльської авіації на Доху була заздалегідь узгоджена зі США.

«Перед завданням удару було вжито заходів щодо зменшення шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів та отримання додаткової розвідувальної інформації», – заявили у ЦАХАЛ.

