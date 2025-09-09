Практика судів
  1. У світі

У Досі ліквідовані високопоставлені лідери ХАМАС — ЗМІ

16:58, 9 вересня 2025
Унаслідок атаки по столиці Катару були ліквідовані топ-керівники ХАМАС.
У Досі ліквідовані високопоставлені лідери ХАМАС — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі, де збиралися представники ХАМАС. Удар припав по вищому керівництву угруповання.

12-й канал Ізраїлю з посиланням на арабські ЗМІ повідомив, що внаслідок удару ліквідовані високопоставлені лідери ХАМАС — Халіль аль-Хая, Захер Джабарін, Халед Машаль та Нізар Авдалла.

За даними ClashReport, атака ізраїльської авіації на Доху була заздалегідь узгоджена зі США.

«Перед завданням удару було вжито заходів щодо зменшення шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів та отримання додаткової розвідувальної інформації», – заявили у ЦАХАЛ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Михайло Федоров пообіцяв, що система онлайн-моніторингу грального бізнесу запрацює у 2025 році, а у ТСК заявили про втрати бюджету у 30 млрд грн через її відсутність

Без системи онлайн-моніторингу грального бізнесу Податкова служба не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту – Гетманцев.

Прокурорам окружної прокуратури підвищать посадовий оклад з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн — закон

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн –зміни до закону про бюджет на 2025 рік спрямовані на підпис Президенту.

Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду