В Китае создали материал, превращающий тепло тела в электроэнергию

Китайские ученые разработали эластичный материал, способный преобразовывать тепло человеческого тела в электрическую энергию. Об этом сообщает South China Morning Post.

По замыслу исследователей, одежда из такой ткани сможет выполнять роль портативного зарядного устройства для гаджетов.

Ключевым достижением стала гибридная структура, сочетающая полупроводниковые полимеры с эластичной резиной.

Новый материал способен растягиваться более чем на 850% от первоначальной длины, сохраняя при этом высокую электропроводность и термоэлектрические характеристики, сопоставимые с традиционными неорганическими аналогами.

Разработка может стать решением проблемы частых подзарядок портативных устройств.

Ученые планируют интегрировать материал в повседневную одежду, которая не только будет заряжать мобильные телефоны в кармане, но и помогать регулировать температуру тела.

Среди возможных сфер применения — также медицинские сенсоры, работающие без внешних источников питания.

