У Китаї створили матеріал, що перетворює тепло тіла на електроенергію

19:14, 10 вересня 2025
Еластичний матеріал перетворює тепло тіла на електроенергію та може заряджати ґаджети прямо з одягу.
У Китаї створили матеріал, що перетворює тепло тіла на електроенергію
Фото: scmp.com
Китайські науковці розробили еластичний матеріал, здатний перетворювати тепло людського тіла на електричну енергію. Про це повідомляє South China Morning Post.

За задумом дослідників, одяг із такої тканини зможе виконувати роль портативного зарядного пристрою для ґаджетів.

Ключовим досягненням стала гібридна структура, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою.

Новий матеріал здатен розтягуватися більш ніж на 850% від початкової довжини, зберігаючи при цьому високу електропровідність та термоелектричні характеристики, подібні до традиційних неорганічних аналогів.

Розробка може стати рішенням проблеми частих підзарядок портативних пристроїв.

Вчені планують інтегрувати матеріал у повсякденний одяг, який не лише заряджатиме мобільні телефони у кишені, а й допомагатиме регулювати температуру тіла.

Серед можливих сфер застосування — також медичні сенсори, що працюватимуть без зовнішніх джерел живлення.

