Соучредитель Oracle Ларри Эллисон обошел Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира

11:08, 11 сентября 2025
Скачок акций Oracle принес соучредителю 101 миллиард долларов за день.
Соучредитель Oracle Ларри Эллисон обошел Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира
Фото: Getty Images
Соучредитель IT-компании Oracle, 81-летний Ларри Эллисон, опередил генерального директора Tesla Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира, составленном агентством Bloomberg. Об этом сообщает Bloomberg. Благодаря стремительному росту акций Oracle на 40% в начале торгов в США состояние Эллисона выросло примерно на 101 миллиард долларов за один день, что стало рекордным приростом в истории. Это позволило ему занять первое место в рейтинге с капиталом в 393 миллиарда долларов, тогда как состояние Маска оценивается в 385 миллиардов долларов.

В то же время журнал Forbes, который оценивает капитал Маска в 463 миллиарда долларов, оставляет его на первой позиции. Разница в оценках объясняется сложностью подсчета активов Маска, ведь кроме доли в Tesla, он владеет активами в некотируемых на бирже компаниях, таких как SpaceX и разработчики в сфере искусственного интеллекта. В то же время состояние Эллисона в значительной степени состоит из его 40% доли в Oracle.

Резкий рост акций Oracle произошел после публикации финансового отчета компании, в котором сообщили о заключении нескольких многомиллиардных контрактов, которые в будущем принесут доход в 455 миллиардов долларов. «Это был потрясающий квартал, и спрос на Oracle Cloud Infrastructure продолжает расти», — отметила генеральный директор Oracle Сафра Кац. Она также сообщила, что в ближайшие месяцы компания планирует подписать новые контракты на миллиарды долларов, что может увеличить объем обязательств до более 500 миллиардов.

Кац представила амбициозный прогноз для облачного подразделения Oracle: в 2026 финансовом году ожидается рост доходов на 77% — до 18 миллиардов долларов. В течение следующих четырех лет компания планирует наращивать выручку от облачных сервисов до 32, 73, 114 и 144 миллиардов долларов соответственно. За прошлый квартал доход от облачной инфраструктуры Oracle вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,3 миллиарда долларов. К 2030 году компания прогнозирует объем продаж в облачном сегменте на уровне 144 миллиардов долларов.

Илон Маск, который почти год удерживал титул самого богатого человека мира, в декабре 2024 года достиг пика состояния в 486 миллиардов долларов. Однако в этом году его капитал сократился из-за влияния его работы на американское правительство, что отразилось на деятельности его компаний, в частности Tesla.

