Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон обійшов Ілона Маска в рейтингу найбагатших людей світу

Стрибок акцій Oracle приніс співзасновнику 101 мільярд доларів за день.

Співзасновник IT-компанії Oracle, 81-річний Ларрі Еллісон, випередив генерального директора Tesla Ілона Маска в рейтингу найбагатших людей світу, складеному агентством Bloomberg. Про це повідомляє Bloomberg. Завдяки стрімкому зростанню акцій Oracle на 40% на початку торгів у США статки Еллісона зросли приблизно на 101 мільярд доларів за один день, що стало рекордним приростом в історії. Це дозволило йому посісти перше місце в рейтингу з капіталом у 393 мільярди доларів, тоді як статки Маска оцінюються в 385 мільярдів доларів.

Натомість журнал Forbes, який оцінює капітал Маска в 463 мільярди доларів, залишає його на першій позиції. Різниця в оцінках пояснюється складністю підрахунку активів Маска, адже крім частки в Tesla, він володіє активами в некотованих на біржі компаніях, таких як SpaceX та розробники у сфері штучного інтелекту. Водночас статки Еллісона значною мірою складаються з його 40% частки в Oracle.

Різке зростання акцій Oracle сталося після публікації фінансового звіту компанії, в якому повідомили про укладення кількох багатомільярдних контрактів, що в майбутньому принесуть дохід у 455 мільярдів доларів. «Це був приголомшливий квартал і попит на Oracle Cloud Infrastructure продовжує зростати», – зазначила генеральна директорка Oracle Сафра Кац. Вона також повідомила, що найближчими місяцями компанія планує підписати нові контракти на мільярди доларів, що може збільшити обсяг зобов’язань до понад 500 мільярдів.

Кац представила амбітний прогноз для хмарного підрозділу Oracle: у 2026 фінансовому році очікується зростання доходів на 77% – до 18 мільярдів доларів. Упродовж наступних чотирьох років компанія планує нарощувати виручку від хмарних сервісів до 32, 73, 114 і 144 мільярдів доларів відповідно. За минулий квартал дохід від хмарної інфраструктури Oracle зріс на 55% порівняно з попереднім роком, досягнувши 3,3 мільярда доларів. До 2030 року компанія прогнозує обсяг продажів у хмарному сегменті на рівні 144 мільярдів доларів.

Ілон Маск, який майже рік утримував титул найбагатшої людини світу, у грудні 2024 року досяг піку статків у 486 мільярдів доларів. Проте цього року його капітал скоротився через вплив його роботи на американський уряд, що позначилося на діяльності його компаній, зокрема Tesla.

