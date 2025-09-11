Илон Маск выделит $1 млн на создание муралов в память об убитой украинке Ирине Заруцкой

Трагедия получила большую огласку, а теперь память о девушке почтят муралами — часть финансирования обеспечит Маск.

Американский миллиардер Илон Маск пообещал пожертвовать 1 млн долларов на создание муралов с изображением 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую в конце августа жестоко убили в США.

Инициатива принадлежит гендиректору компании Intercom Эогану Маккейбу, который заявил о готовности выделить 500 тыс. долларов на артпроект. Маск поддержал идею, ответив в соцсети X: «Я внесу 1 миллион долларов».

Ирина Заруцкая переехала в США после начала полномасштабного вторжения России. Добавим, Министерство юстиции выдвинуло обвинение 34-летнему Декарлосу Брауну по делу о резонансном убийстве 23-летней девушки.

Трагедия получила широкий резонанс в США. Президент Дональд Трамп неоднократно упоминал убийство украинки в своей риторике. Он также призвал к смертной казни для нападавшего.

