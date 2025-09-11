Ілон Маск виділить $1 млн на створення муралів у пам’ять про вбиту українку Ірину Заруцьку

Трагедія набула великого розголосу, а тепер пам’ять про дівчину вшанують муралами — частину фінансування забезпечить Маск.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв пожертвувати 1 млн доларів на створення муралів із зображенням 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку наприкінці серпня жорстоко вбили у США.

Ініціатива належить гендиректору компанії Intercom Еогану Маккейбу, який заявив про готовність виділити 500 тис. доларів на артпроєкт. Маск підтримав ідею, відповівши у соцмережі X: «Я внесу 1 мільйон доларів».

Ірина Заруцька переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення Росії. Додамо, міністерство юстиції висунуло звинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі про резонансне вбивство 23-річної дівчини.

Трагедія набула широкого розголосу в США. Президент Дональд Трамп неодноразово згадував вбивство українки у своїй риториці. Він також закликав до смертної кари для нападника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.