Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть «ошибкой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с российскими беспилотниками на территории Польши мог быть «ошибкой». В то же время он подчеркнул, что в целом недоволен развитием ситуации.
«Это могла быть ошибка. Но в любом случае я недоволен ничем, что касается этой ситуации в целом», — отметил Трамп.
Отметим, что инцидент с дронами вызвал обеспокоенность у стран-членов НАТО и стал предметом обсуждения на международном уровне.
Что известно о российской атаке
В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд «шахедов» пересек границу с Польшей.
Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом удалось сбить четыре беспилотника.
В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициации консультаций.
