Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть «ошибкой»

Трамп прокомментировал появление российских дронов в Польше.

Источник фото: Elizabeth Frantz for The New York Times

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с российскими беспилотниками на территории Польши мог быть «ошибкой». В то же время он подчеркнул, что в целом недоволен развитием ситуации.

«Это могла быть ошибка. Но в любом случае я недоволен ничем, что касается этой ситуации в целом», — отметил Трамп.

Отметим, что инцидент с дронами вызвал обеспокоенность у стран-членов НАТО и стал предметом обсуждения на международном уровне.

Что известно о российской атаке

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд «шахедов» пересек границу с Польшей.

Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом удалось сбить четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициации консультаций.

