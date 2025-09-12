Практика судів
Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути «помилкою»

08:03, 12 вересня 2025
Трамп прокоментував появу російських дронів у Польщі.
Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути «помилкою»
Джерело фото: Elizabeth Frantz for The New York Times
Президент США Дональд Трамп заявив, що інцидент із російськими безпілотниками на території Польщі міг бути «помилкою». Водночас він наголосив, що загалом незадоволений розвитком ситуації.

«Це могла бути помилка. Але в будь-якому разі я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації в цілому», — зазначив Трамп.

Інцидент із дронами викликав занепокоєння у країнах-членах НАТО та став предметом обговорення на міжнародному рівні.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка «шахедів» перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

