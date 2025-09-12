ЕС продлил санкции против РФ и готовит 19-й пакет

Евросоюз рассматривает дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки.

Фото: АрмияInform

Страны Европейского Союза согласовали продление еще на полгода санкций против России, введенных за войну против Украины. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы только что продлили наши санкции против России», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Также она добавила, что ЕС завершает работу над 19-м пакетом мер, «рассматривая дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки».

«Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам», — сообщила Каллас.

Напомним, ранее Европейский суд в Люксембурге снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, бывшего совладельца группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК).

