Практика судов
  1. В мире

ЕС продлил санкции против РФ и готовит 19-й пакет

13:53, 12 сентября 2025
Евросоюз рассматривает дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки.
ЕС продлил санкции против РФ и готовит 19-й пакет
Фото: АрмияInform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Страны Европейского Союза согласовали продление еще на полгода санкций против России, введенных за войну против Украины. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы только что продлили наши санкции против России», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Также она добавила, что ЕС завершает работу над 19-м пакетом мер, «рассматривая дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки».

«Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам», — сообщила Каллас.

Напомним, ранее Европейский суд в Люксембурге снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, бывшего совладельца группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК). 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ЕС санкции Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду