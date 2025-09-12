ЄС продовжив санкції проти РФ та готує 19-й пакет

Євросоюз розглядає додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки.

Фото: АрміяInform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Європейського Союзу погодили продовження ще на пів року санкцій проти Росії, введених за війну проти України. Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

«Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії», - написала вона на своїй сторінці у соцмережі Х.

Також вона додала, що ЄС завершує роботу над 19-м пакетом заходів, «розглядаючи додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки».

«Ми продовжимо перекривати путінській війні доступ до грошей», - повідомила Каллас.

Нагадаємо, раніше Європейський суд у Люксембурзі зняв санкції з російського бізнесмена Дмитра Пумпянського, колишнього співвласника групи «Сінара» та «Трубної металургійної компанії» (ТМК)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.