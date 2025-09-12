На ИИ-стартап Perplexity подали в суд — компанию обвиняют в массовом плагиате энциклопедических статей

Perplexity обвиняют в нарушении авторских прав и незаконном копировании энциклопедических статей для своего чат-бота.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энциклопедия Britannica и словарь Merriam-Webster обвиняют американский стартап Perplexity в массовом копировании защищенных авторским правом статей для работы своего чат-бота. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть иска

В федеральный суд Манхэттена подана 55-страничная жалоба, где издатели утверждают: Perplexity незаконно использует их материалы на двух этапах:

когда специальная программа PerplexityBot сканирует сайты и собирает контент;

когда чат-бот воспроизводит полные или частичные копии статей в ответах на запросы пользователей.

В иске подчеркивается, что ответы часто содержат дословные фрагменты из энциклопедических и словарных материалов либо их перефразированные версии.

Кроме того, компании заявляют, что Perplexity игнорировал технологические ограничения вроде robots.txt, созданные для защиты от автоматического копирования контента. Также искусственный интеллект якобы приписывал Britannica и Merriam-Webster вымышленные новости, так называемые «галлюцинации», используя их бренды.

Реакция Perplexity

Представители Perplexity отказались от комментариев. Это уже не первый иск против компании: в 2024 году на нее подали в суд медиаструктуры Dow Jones и New York Post.

Что известно о Perplexity

Стартап основан в конце 2022 года в Сан-Франциско. Компания позиционирует себя как «универсальный AI-инструмент для поиска информации», стремящийся составить конкуренцию Google и Meta.

Perplexity уже привлекла сотни миллионов долларов от инвесторов. В начале 2024 года стартап оценили более чем в $500 млн, а недавно — уже в $20 млрд.

Контекст

Иски против AI-компаний за использование чужих материалов становятся все более частыми. В США уже идет масштабное судебное разбирательство против OpenAI и Microsoft, которых обвиняют в обучении чат-ботов на основе газетных статей без разрешения издателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.