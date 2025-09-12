Практика судов
  1. В мире

На ИИ-стартап Perplexity подали в суд — компанию обвиняют в массовом плагиате энциклопедических статей

21:13, 12 сентября 2025
Perplexity обвиняют в нарушении авторских прав и незаконном копировании энциклопедических статей для своего чат-бота.
На ИИ-стартап Perplexity подали в суд — компанию обвиняют в массовом плагиате энциклопедических статей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энциклопедия Britannica и словарь Merriam-Webster обвиняют американский стартап Perplexity в массовом копировании защищенных авторским правом статей для работы своего чат-бота. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть иска

В федеральный суд Манхэттена подана 55-страничная жалоба, где издатели утверждают: Perplexity незаконно использует их материалы на двух этапах:

  • когда специальная программа PerplexityBot сканирует сайты и собирает контент;
  • когда чат-бот воспроизводит полные или частичные копии статей в ответах на запросы пользователей.

В иске подчеркивается, что ответы часто содержат дословные фрагменты из энциклопедических и словарных материалов либо их перефразированные версии.

Кроме того, компании заявляют, что Perplexity игнорировал технологические ограничения вроде robots.txt, созданные для защиты от автоматического копирования контента. Также искусственный интеллект якобы приписывал Britannica и Merriam-Webster вымышленные новости, так называемые «галлюцинации», используя их бренды.

Реакция Perplexity

Представители Perplexity отказались от комментариев. Это уже не первый иск против компании: в 2024 году на нее подали в суд медиаструктуры Dow Jones и New York Post.

Что известно о Perplexity

Стартап основан в конце 2022 года в Сан-Франциско. Компания позиционирует себя как «универсальный AI-инструмент для поиска информации», стремящийся составить конкуренцию Google и Meta.

Perplexity уже привлекла сотни миллионов долларов от инвесторов. В начале 2024 года стартап оценили более чем в $500 млн, а недавно — уже в $20 млрд.

Контекст

Иски против AI-компаний за использование чужих материалов становятся все более частыми. В США уже идет масштабное судебное разбирательство против OpenAI и Microsoft, которых обвиняют в обучении чат-ботов на основе газетных статей без разрешения издателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд иск плагиат искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду