На ШІ-стартап Perplexity подали до суду — компанію звинувачують у масовому плагіаті енциклопедичних статей

Perplexity звинувачують у порушенні авторських прав і незаконному копіюванні енциклопедичних статей для свого чат-бота.

Енциклопедія Britannica та словник Merriam-Webster звинувачують американський стартап Perplexity у масовому копіюванні захищених авторським правом статей для роботи свого чат-бота. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть позову

У федеральному суді Манхеттена подано 55-сторінкову скаргу, де видавці стверджують: Perplexity незаконно використовує їхні матеріали на двох етапах:

коли спеціальна програма PerplexityBot сканує сайти та збирає контент;

коли чат-бот відтворює повні чи часткові копії статей у відповідях на запити користувачів.

У позові наголошується, що відповіді часто містять дослівні уривки з енциклопедичних і словникових матеріалів або ж їхні перефразовані версії.

Крім того, компанії заявляють, що Perplexity ігнорував технологічні обмеження на кшталт robots.txt, створені для захисту від автоматичного копіювання контенту. Також штучний інтелект нібито приписував Britannica й Merriam-Webster вигадані новини, так звані «галюцинації», використовуючи їхні бренди.

Реакція Perplexity

Представники Perplexity відмовилися від коментарів. Це вже не перший позов проти компанії: у 2024 році на неї подали до суду медіа-структури Dow Jones та New York Post.

Що відомо про Perplexity

Стартап засновано наприкінці 2022 року в Сан-Франциско. Компанія позиціонує себе як «універсальний AI-інструмент для пошуку інформації», що прагне скласти конкуренцію Google та Meta.

Perplexity вже залучила сотні мільйонів доларів від інвесторів. На початку 2024 року стартап оцінили у понад $500 млн, а нещодавно — вже у $20 млрд. У

Контекст

Позови проти AI-компаній за використання чужих матеріалів стають дедалі частішими. У США вже триває масштабна судова справа проти OpenAI та Microsoft, яких звинувачують у тренуванні чат-ботів на основі газетних статей без дозволу видавців.

