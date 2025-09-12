Практика судів
На ШІ-стартап Perplexity подали до суду — компанію звинувачують у масовому плагіаті енциклопедичних статей

21:13, 12 вересня 2025
Perplexity звинувачують у порушенні авторських прав і незаконному копіюванні енциклопедичних статей для свого чат-бота.
Енциклопедія Britannica та словник Merriam-Webster звинувачують американський стартап Perplexity у масовому копіюванні захищених авторським правом статей для роботи свого чат-бота. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть позову

У федеральному суді Манхеттена подано 55-сторінкову скаргу, де видавці стверджують: Perplexity незаконно використовує їхні матеріали на двох етапах:

  • коли спеціальна програма PerplexityBot сканує сайти та збирає контент;
  • коли чат-бот відтворює повні чи часткові копії статей у відповідях на запити користувачів.

У позові наголошується, що відповіді часто містять дослівні уривки з енциклопедичних і словникових матеріалів або ж їхні перефразовані версії.

Крім того, компанії заявляють, що Perplexity ігнорував технологічні обмеження на кшталт robots.txt, створені для захисту від автоматичного копіювання контенту. Також штучний інтелект нібито приписував Britannica й Merriam-Webster вигадані новини, так звані «галюцинації», використовуючи їхні бренди.

Реакція Perplexity

Представники Perplexity відмовилися від коментарів. Це вже не перший позов проти компанії: у 2024 році на неї подали до суду медіа-структури Dow Jones та New York Post.

Що відомо про Perplexity

Стартап засновано наприкінці 2022 року в Сан-Франциско. Компанія позиціонує себе як «універсальний AI-інструмент для пошуку інформації», що прагне скласти конкуренцію Google та Meta.

Perplexity вже залучила сотні мільйонів доларів від інвесторів. На початку 2024 року стартап оцінили у понад $500 млн, а нещодавно — вже у $20 млрд. У

Контекст

Позови проти AI-компаній за використання чужих матеріалів стають дедалі частішими. У США вже триває масштабна судова справа проти OpenAI та Microsoft, яких звинувачують у тренуванні чат-ботів на основі газетних статей без дозволу видавців.

суд позов плагіат штучний інтелект технології ШІ

Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

