Марк Рютте заявил, что доволен реакцией США на вторжение дронов РФ в Польшу

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявлял, что инцидент с российскими беспилотниками на территории Польши мог быть «ошибкой». В то же время он подчеркнул, что в целом недоволен развитием ситуации.

Позднее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что доволен реакцией США на инцидент. Об этом он сказал 12 сентября на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Рютте подчеркнул, что действия США после инцидента с дронами, в частности президента Дональда Трампа и посла при НАТО Мэттью Уитакера, «являются вполне однозначными».

«Абсолютно очевидно, что у нас у всех по этому поводу общая позиция. Приверженность НАТО со стороны США непоколебима во всех смыслах, в этом нет сомнений. Я был крайне доволен реакцией США», — добавил он.

Генсек НАТО также упомянул о разговоре с президентом Польши Каролем Навроцким, который также говорил о российских дронах с Дональдом Трампом, и назвал его «очень хорошим».

«Поэтому я полностью доволен в этом плане», — рассказал Рютте.

Что известно о российской атаке

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд «шахедов» пересек границу с Польшей.

Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом удалось сбить четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициации консультаций.

