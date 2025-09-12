Марк Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення дронів РФ у Польщу

Марк Рютте заявив, що відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах.

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що інцидент із російськими безпілотниками на території Польщі міг бути «помилкою». Водночас він наголосив, що загалом незадоволений розвитком ситуації.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що задоволений реакцією США на інцидент. Про це він сказав 12 вересня на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Рютте підкреслив, що дії США після інциденту з дронами, зокрема президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, «є доволі однозначними».

«Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США», – додав він.

Генсек НАТО також згадав про розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який також говорив про російські дрони з Дональдом Трампом, і назвав її «дуже хорошою».

«Тому я повністю задоволений у цьому плані», – розповів Рютте.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка «шахедів» перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.