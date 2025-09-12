Практика судів
  1. У світі

Марк Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення дронів РФ у Польщу

19:42, 12 вересня 2025
Марк Рютте заявив, що відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах.
Марк Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення дронів РФ у Польщу
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що інцидент із російськими безпілотниками на території Польщі міг бути «помилкою». Водночас він наголосив, що загалом незадоволений розвитком ситуації.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що задоволений реакцією США на інцидент. Про це він сказав 12 вересня на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Рютте підкреслив, що дії США після інциденту з дронами, зокрема президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, «є доволі однозначними».

«Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США», – додав він.

Генсек НАТО також згадав про розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який також говорив про російські дрони з Дональдом Трампом, і назвав її «дуже хорошою».

«Тому я повністю задоволений у цьому плані», – розповів Рютте.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка «шахедів» перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Польща НАТО Марк Рютте

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду