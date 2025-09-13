Генассамблея ООН поддержала создание палестинского государства в рамках двухгосударственного урегулирования

Резолюция носит рекомендательный характер.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию в поддержку создания палестинского государства в рамках двухгосударственного урегулирования израильско-палестинского конфликта. Документ поддержали 142 страны, среди них и Украина; 10 государств, включая Израиль и США, высказались против, еще 12 воздержались. Об этом пишет АР.

Резолюция одобряет «Нью-Йоркскую декларацию», которая содержит план поэтапного завершения почти 80-летнего конфликта и предусматривает создание палестинского государства под контролем Палестинской администрации. В частности, документ требует от ХАМАС отказаться от власти в Газе и передать оружие. Документ также предусматривает возможность развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН.

Инициаторами резолюции стали Франция и Саудовская Аравия. В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху накануне голосования заявил, что «палестинского государства не будет», и подписал соглашение о расширении поселений на Западном берегу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.